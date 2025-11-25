सूरत : चैंबर ऑफ कॉमर्स ने ‘फाइनेंशियल फ्रीडम की यात्रा’ पर सेशन आयोजित किया

सूरत। सदर्न गुजरात चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने सरसाना स्थित प्लैटिनम हॉल में “फाइनेंशियल फ्रीडम की यात्रा” विषय पर एक विशेष सेशन आयोजित किया।

सेशन में बिज़नेस कंसल्टेंट और सोशल एंटरप्रेन्योर डॉ. धनंजय बांठिया ने एंटरप्रेन्योर्स और प्रोफेशनल्स को बिज़नेस में फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस हासिल करने के लिए जरूरी स्ट्रैटेजी और माइंडसेट पर विस्तृत मार्गदर्शन दिया।

चैंबर ऑफ कॉमर्स के प्रेसिडेंट निखिल मद्रासी ने कहा कि आज के प्रतिस्पर्धी माहौल में बिज़नेस को सुरक्षित और स्थिर रखने के लिए नॉलेज अपडेट, फाइनेंशियल प्लानिंग, पेलोड मैनेजमेंट और मार्केट की समझ बहुत आवश्यक है।

ऐसे सेशन एंटरप्रेन्योर्स को सही दिशा, बेहतर इन्वेस्टमेंट अप्रोच और लॉन्ग-टर्म ग्रोथ के लिए मजबूत आधार प्रदान करते हैं। उन्होंने कहा कि चैंबर इंडस्ट्रीज़ को नॉलेज और नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराने के लिए लगातार काम कर रहा है।

कीनोट स्पीकर डॉ. बांठिया ने कहा “वेल्थ क्रिएशन केवल माइंडसेट का खेल है। जहाँ ज़िंदगी और पैसा दोनों क्लियर हैं, वहाँ इन्वेस्टमेंट भी क्लियर होता है। लोग 80% लोन लेकर 2 करोड़ का फ्लैट खरीदने वालों को बधाई देते हैं, लेकिन SIP में इन्वेस्ट करने वालों को डराते हैं—यही मानसिकता बदलने की ज़रूरत है।”

उन्होंने कहा कि कोविड के बाद भारत में लोगों की सोच बदली है। लोग अब ज्यादा यात्रा कर रहे हैं, अधिक फॉर्मल इकॉनमी में आ रहे हैं और खर्च करने के पैटर्न में बदलाव आया है।

आने वाले समय में खर्चों में बढ़ोतरी को देखते हुए, युवाओं को अभी से डिसिप्लिन्ड इन्वेस्टमेंट, रिस्क मैनेजमेंट और डाइवर्सिफिकेशन पर ध्यान देना होगा।“फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस सिर्फ़ पैसा कमाने का नहीं, बल्कि पैसे को समझने और उसे सही दिशा देने का विज्ञान है।”

सेशन में चैंबर के वाइस प्रेसिडेंट अशोक जीरावाला ने पार्टिसिपेंट्स का आभार व्यक्त किया। कार्यक्रम में ऑनरेरी मिनिस्टर बिजल जरीवाला, ऑनरेरी ट्रेज़रर CA मितिश मोदी, चैंबर के ऑफिस बेयरर्स, मेंबर्स, एंटरप्रेन्योर्स और प्रोफेशनल्स बड़ी संख्या में उपस्थित थे।

कार्यक्रम की रूपरेखा ग्रुप चेयरमैन कमलेश गजेरा ने प्रस्तुत की। पूरे सेशन और Q&A को कैपिटल एंड कमोडिटी मार्केट कमेटी के मेंबर डॉ. राकेश दोशी ने सफलतापूर्वक मॉडरेट किया। स्पीकर का परिचय उदय धांधल ने दिया। सेशन को एंटरप्रेन्योर्स ने उपयोगी, इनसाइटफुल और बिज़नेस में ग्रोथ-ओरिएंटेड बताया।