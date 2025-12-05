सूरत : सुमन हाई स्कूल नंबर 19 के स्टूडेंट्स ने देखा INS सूरत,  एडवांस्ड डेस्ट्रॉयर का लाइव एक्सपीरियंस, देशभक्ति से भरे बच्चे

सूरत। शुक्रवार 5 दिसंबर 2025 सुमन हाई स्कूल नंबर 19 के स्टूडेंट्स के लिए दिन बेहद खास रहा, जब उन्हें अडानी पोर्ट पर इंडियन नेवी के मॉडर्न डेस्ट्रॉयर INS सूरत को नज़दीक से देखने का अवसर मिला।

देश की नौसेना की ताकत और हाई-टेक क्षमताओं से लैस इस वॉरशिप को देखकर स्टूडेंट्स में उत्साह, जिज्ञासा और गर्व की भावना साफ झलक रही थी।

INS सूरत पर लगे एडवांस्ड रडार सिस्टम, पावरफुल मिसाइल लॉन्चर, हाई-टेक सिक्योरिटी अरेंजमेंट और युद्ध क्षमता के आधुनिक फीचर्स देखकर स्टूडेंट्स दंग रह गए।

नेवी द्वारा दी गई जानकारी ने उन्हें यह समझने में मदद की कि देश की समुद्री सीमाओं की सुरक्षा में नौसेना कितनी मेहनत, अनुशासन और साहस से काम करती है।

स्टूडेंट्स ने कहा कि इस विज़िट ने उनमें देशभक्ति की भावना को और मजबूत किया है और कई बच्चों ने भविष्य में इंडियन नेवी या देश की सेवा में जुड़े रहने की इच्छा जाहिर की।

यह दिन स्टूडेंट्स के लिए यादगार अनुभव बन गया। इस अवसर के लिए सूरत म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन और इंडियन नेवी के प्रति स्कूल परिवार ने आभार जताया।