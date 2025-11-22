सूरत : सीटेक्स-2025 टेक्सटाइल मशीनरी एक्सपो का सरसाना में भव्य उद्घाटन

सूरत। सदर्न गुजरात चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, सदर्न गुजरात चैंबर ट्रेड एंड इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट सेंटर और सूरत टेक्समेक फेडरेशन की संयुक्त पहल के तहत आयोजित सूरत टेक्सटाइल मशीनरी एक्सपो ‘सीटेक्स-2025’ का शनिवार को सरसाना स्थित सूरत इंटरनेशनल एग्ज़िबिशन एंड कन्वेंशन सेंटर में भव्य शुभारंभ हुआ। यह एग्ज़िबिशन 22, 23 और 24 नवंबर 2025 तक रोज़ सुबह 10:00 बजे से शाम 7:00 बजे तक आयोजित होगी।

उद्घाटन समारोह सूरत शहर के मेयर दक्षेश मावानी के हाथों संपन्न हुआ। इस अवसर पर चैंबर, उद्योग जगत से जुड़े प्रतिनिधि, एग्ज़िबिटर और बड़ी संख्या में उद्यमी मौजूद रहे।

चैंबर ऑफ कॉमर्स के प्रेसिडेंट निखिल मद्रासी ने अपने संबोधन में कहा कि सीटेक्स एग्ज़िबिशन सूरत की टेक्सटाइल इंडस्ट्री के विकास और ग्लोबल कनेक्टिविटी को मजबूत बनाने का एक महत्वपूर्ण माध्यम है। उन्होंने कहा कि नई मशीनरी और मॉडर्न टेक्नोलॉजी सूरत की इंडस्ट्री को अगले स्तर पर ले जाएगी और इनोवेशन के जरिए सूरत को एक प्रमुख ग्लोबल टेक्सटाइल हब के रूप में स्थापित करेगी।

मेयर दक्षेेश मावणी ने कहा कि आने वाले समय में टेक्नोलॉजी, मशीनरी और बड़े प्रोजेक्ट्स की वजह से सूरत अभूतपूर्व विकास की ओर अग्रसर है।

उन्होंने बताया कि पीएम मित्रा पार्क के लिए केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सी.आर. पाटिल और गुजरात के डिप्टी सीएम हर्षभाई संघवी लगातार प्रयासरत हैं।

बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट, दिल्ली-मुंबई कॉरिडोर, हजीरा पोर्ट का तेजी से विकास और सूरत एयरपोर्ट पर 48 नई फ्लाइट्स की शुरुआत सूरत को देश का सबसे कनेक्टेड शहर बनाने जा रही हैं। अगले तीन-चार महीनों में सूरत से 100 फ्लाइट्स ऑपरेट करने की योजना है।

मेयर के अनुसार रेल मंत्री एक महीने में तीन बार सूरत का दौरा कर चुके हैं। बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट पूरा होने पर अहमदाबाद और मुंबई मात्र एक घंटे की दूरी पर होंगे, जिससे सूरत का व्यापार और औद्योगिक महत्व कई गुना बढ़ेगा।

उन्होंने बताया कि देशभर की म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, जिनमें हैदराबाद और चंडीगढ़ भी शामिल हैं, सूरत मॉडल का अध्ययन करने हर दो सप्ताह में शहर का दौरा कर रही हैं।

चैंबर के वाइस प्रेसिडेंट अशोक जीरावाला ने कहा कि सीटेक्स एग्ज़िबिशन वर्षों से बी2बी प्लेटफ़ॉर्म के रूप में सूरत की टेक्सटाइल इंडस्ट्री को नई ऊंचाइयां दे रही है। चैंबर आगे भी ऐसे आयोजन कर उद्योगों को नई दिशा देता रहेगा।

उद्घाटन समारोह चैंबर के ऑनरेरी मिनिस्टर बिजल जरीवाला द्वारा संपन्न हुआ। कार्यक्रम में पूर्व प्रेसिडेंट विजय मेवावाला, ट्रेज़रर सीए मितिश मोदी, चेयरमैन किरण ठुमर, सीटेक्स एक्सपो चेयरमैन सुरेश पटेल, फेडरेशन के जॉइंट सेक्रेटरी भावेश वघासिया तथा अन्य गणमान्य व्यक्तियों की उपस्थिति रही।