सूरत : बैटर टुमारो फाउंडेशन ने वृद्धाश्रम में दी सेवा, लाइव डोसा काउंटर लगाकर कराया भोजन

बैटर टुमारो फाउंडेशन द्वारा संचालित ‘नर सेवा नारायण सेवा पौष्टिक आहार सेवा अभियान’ के अंतर्गत रविवार को श्री लोक सेवा सद्भावना वृद्धाश्रम में सेवा कार्यक्रम आयोजित किया गया।

फाउंडेशन के संस्थापक अध्यक्ष राजेश भारूका और सचिव सचिन सिंगला ने बताया कि रविवार सुबह 8 बजे फाउंडेशन के सदस्यों ने वृद्धाश्रम पहुंचकर वहां निवास कर रहे लगभग 130 मंदबुद्धि एवं असहाय वृद्ध महिला-पुरुषों की सेवा की। सभी सदस्यों ने सामूहिक आरती की और इसके बाद लाइव डोसा काउंटर लगाकर उन्हें स्वादिष्ट पौष्टिक भोजन परोसा। सेवा कार्यक्रम के पश्चात फाउंडेशन के सदस्य सारोली स्थित राधे राधे गौशाला पहुंचे, जहां उन्होंने पशुआहार खिलाकर गौ सेवा का कार्य किया।

इस अवसर पर डॉ. मुकेश गोयल, सुशील मानाधनी, महेश बिहानी, अमित कांकरिया, गणेश गाड़ोदिया, प्रवीण राठी, रौनक अग्रवाल, रमेश गोयल तथा सर्वधर्म गौशाला के सदस्य सहित अन्य स्वयंसेवक उपस्थित रहे।