सूरत : अखिल भारतीय अग्रवाल संगठन की दो दिवसीय राष्ट्रीय कार्यकारिणी बैठक 20–21 दिसंबर को धूलिया में

अखिल भारतीय अग्रवाल संगठन की दो दिवसीय राष्ट्रीय कार्यकारिणी बैठक का आयोजन आगामी 20 एवं 21 दिसंबर 2025 को धूलिया (महाराष्ट्र) में किया जाएगा। संगठन के राष्ट्रीय महामंत्री राजेश भारूका ने यह जानकारी देते हुए बताया कि बैठक का आयोजन राष्ट्रीय चेयरमेन प्रदीप मित्तल के सानिध्य में तथा राष्ट्रीय अध्यक्ष कुलभूषण मित्तल की अध्यक्षता में होगा।

राजेश भारूका ने बताया कि इस राष्ट्रीय कार्यकारिणी बैठक में समाज से जुड़े कई महत्वपूर्ण एवं समाजोपयोगी विषयों पर गहन मंथन और समीक्षा कर अहम निर्णय लिए जाएंगे। इनमें विवाह योग्य युवक-युवतियों के लिए वैवाहिक बायोडाटा बैंक की स्थापना, प्री-वेडिंग शूट पर रोक, मध्यमवर्गीय परिवारों के लिए सीमित खर्च में अग्रसेन कन्या विवाह योजना, विवाह संबंधों में हो रहे विच्छेद एवं अन्य सामाजिक विवादों के समाधान हेतु अग्र पंचायत का गठन प्रमुख हैं।

इसके अतिरिक्त सामाजिक एवं धार्मिक आयोजनों को सामूहिकता की भावना से आयोजित करने पर भी चर्चा की जाएगी। इसमें तुलसी विवाह, ग्यारस उद्यापन, ऋषि पंचमी, पूनम उद्यापन, गया श्राद्ध सहित अन्य पारंपरिक धार्मिक रीति-रिवाजों को सामूहिक रूप से संपन्न कराने का प्रस्ताव शामिल है। वहीं ‘हम पाँच’ योजना के अंतर्गत दो से अधिक बच्चों के जन्म पर दंपतियों को पुरस्कृत कर उन्हें प्रोत्साहित करने जैसे विषयों पर भी विचार-विमर्श किया जाएगा।

बैठक में देशभर की सभी अग्रवाल संस्थाओं, अग्रवाल संस्थानों एवं अग्रवाल परिवारों की जानकारी एक ही मंच पर उपलब्ध कराने के उद्देश्य से अग्रसेन अग्रोहा अग्रवाल फाउंडेशन के पंजीकरण अभियान पर भी चर्चा की जाएगी।

यह बैठक धूलिया अग्रवाल समाज एवं महाराष्ट्र राज्य अग्रवाल सम्मेलन के आतिथ्य में आयोजित की जा रही है। बैठक में देश के सभी प्रांतों के प्रदेश अध्यक्ष, प्रदेश महामंत्री, राष्ट्रीय पदाधिकारी, राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य एवं विशेष आमंत्रित सदस्य भाग लेंगे और संगठन की भावी योजनाओं एवं गतिविधियों का निर्धारण करेंगे।

आयोजन समिति के सदस्य रमाकांत खेतान, गोपाल अग्रवाल, विनोद अग्रवाल, किरण अग्रवाल, विजय चौधरी, कैलाशचंद्र अग्रवाल एवं डॉ. श्रीराम अग्रवाल ने बताया कि इस राष्ट्रीय बैठक को लेकर प्रदेशभर के कार्यकर्ताओं में खासा उत्साह है और आयोजन समिति पूरी तत्परता एवं उत्साह के साथ तैयारियों में जुटी हुई है।