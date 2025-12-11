सूरत : मंडप के गोदाम में लगी भीषण आग, दो घंटे की मशक्कत के बाद काबू 

सूरत। शहर के कतारगाम GIDC क्षेत्र में अश्विनी कुमार रोड पर स्थित श्मशान घाट के सामने एक गैर-कानूनी पेपर शेड में चल रहे मंडप सामग्री के गोदाम में मंगलवार को भीषण आग लग गई।

आग इतनी भयंकर थी कि तीन किलोमीटर दूर तक घना धुआं दिखाई दे रहा था। गोदाम में कपड़े, गद्दे और अन्य ज्वलनशील सामग्री बड़ी मात्रा में होने के कारण आग तेजी से फैल गई और कुछ ही मिनटों में इसका रूप भयावह हो गया।

घटना की जानकारी मिलते ही फायर डिपार्टमेंट की 9 फायर स्टेशनों से 15 से 17 गाड़ियां मौके पर भेजी गईं। टीमों ने दो घंटे की कड़ी मशक्कत कर आग को पूरी तरह नियंत्रित कर लिया।

सबसे चिंताजनक बात यह रही कि गोदाम के भीतर बड़ी संख्या में गैस सिलेंडर मिले, जिन्हें समय रहते हटाया न जाता तो बड़ा हादसा हो सकता था।जांच में सामने आया कि जहां आग लगी, वह पेपर शेड गैर-कानूनी था और उसके भीतर बड़ी मात्रा में मंडप सामग्री अवैध रूप से स्टोर की जा रही थी। घटना के बाद नगरपालिका द्वारा ऐसे अवैध पेपर शेड को हटाने के लिए दो JCB मशीनों के साथ कार्रवाई शुरू कर दी गई।

इस पूरे मामले में सूरत म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के ज़ोन ऑफिसर ने कहा कि कतारगाम GIDC नगर निगम के अधिकार क्षेत्र में नहीं आता, इसलिए वे सीधे तौर पर जिम्मेदार नहीं हैं। हालांकि, घटना की गंभीरता को देखते हुए निगम ने अवैध शेड हटाने की कार्रवाई में सहयोग दिया।

फायर डिपार्टमेंट के अनुसार, गोदाम के पीछे जल रहे कचरे से निकली चिंगारियों की वजह से आग लगी, जिसने देखते ही देखते पूरे गोदाम को अपनी चपेट में ले लिया। घटना के समय इलाके में भारी अफरा-तफरी मच गई थी, हालांकि राहत की बात यह रही कि हादसे में किसी के हताहत होने की जानकारी नहीं मिली।