सूरत : श्री कृष्णाराज विद्यालय में गीता जयंती उत्सव हर्षोल्लास से संपन्न

श्री कृष्णाराज विद्यालय, पांडेसरा, सूरत में 1 दिसंबर 2025, सोमवार को गीता जयंती के उपलक्ष्य में भव्य उत्सव का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का उद्देश्य विद्यार्थियों में गीता के ज्ञान और जीवन मूल्यों को जागृत करना था। कार्यक्रम में विद्यालय के मैनेजिंग ट्रस्टी डॉ. राजेंद्र सिंह कुशवाहा, ट्रस्टी श्रीमती कालिंद्री कुशवाहा, प्रधानाचार्य, सभी शिक्षिका-बहनों, शिक्षकों तथा कक्षा 6 से 12 के विद्यार्थियों ने उत्साहपूर्वक उपस्थित रहकर आयोजन को सफल बनाया।

गीता जयंती के अवसर पर मैनेजिंग डायरेक्टर डॉ. राजेंद्रसिंह कुशवाहा ने गीता का महत्व सरल और प्रभावी शैली में समझाया। उन्होंने गीता के कई दृष्टांत और जीवन से जुड़े उदाहरण देकर विद्यार्थियों को गीता का सार बताया। कार्यक्रम के दौरान गीता के 15वें अध्याय के श्लोकों का भी सामूहिक पाठ कराया गया।

डॉ. कुशवाहा ने विद्यार्थियों को संदेश देते हुए कहा कि गीता हर जीवन समस्या का समाधान प्रस्तुत करती है। यदि उसके उपदेशों को जीवन में आचरण के रूप में अपनाया जाए तो मनुष्य मोक्ष के मार्ग की ओर अग्रसर हो सकता है। उन्होंने विद्यार्थियों को प्रतिदिन गीता के श्रवण और पठन की प्रेरणा भी दी।

ट्रस्टी श्रीमती कालिंद्री कुशवाहा ने गीता जयंती के साथ-साथ मोक्षदा एकादशी के महत्व का विस्तार से वर्णन किया और छात्रों को इसके आध्यात्मिक संदेश से अवगत कराया। कार्यक्रम को सफल बनाने में विद्यालय के शिक्षक संजय बराड़ तथा अन्य शिक्षकों का विशेष योगदान रहा। समस्त विद्यालय परिवार ने उत्सव को गरिमामय और शिक्षाप्रद बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।