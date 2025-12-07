सूरत में पहली बार ‘बिजनेस आइकॉन अवार्ड ऑफ द ईयर 2025’ का भव्य आयोजन 28 दिसंबर को

देश के कपड़ा व्यापार को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने एवं सफल व्यापारियों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से आढ़तिया कपड़ा एसोसिएशन सूरत (AKAS) द्वारा पहली बार ‘बिजनेस आइकॉन अवार्ड ऑफ द ईयर 2025’ का भव्य आयोजन किया जा रहा है। यह प्रतिष्ठित कार्यक्रम रविवार, 28 दिसंबर 2025 को अवध उटोपिया, डुमस रोड, सूरत में आयोजित होगा।

इस विशेष अवसर पर देशभर के बड़े कपड़ा कारोबारी कार्यक्रम में सम्मिलित होंगे और उन्हें उनके उत्कृष्ट व्यापारिक योगदान के लिए सम्मानित किया जाएगा। इस अवॉर्ड समारोह में बॉलीवुड फिल्म अभिनेत्री भाग्यश्री एवं AKAS के अध्यक्ष प्रहलाद अग्रवाल द्वारा विजेताओं को सम्मान प्रदान किया जाएगा। आयोजकों के अनुसार यह कार्यक्रम व्यापारियों के लिए नई ऊर्जा और प्रेरणा का कार्य करेगा।

गौरतलब है कि आढ़तिया कपड़ा एसोसिएशन सूरत शहर की सबसे पुरानी संस्था है, जिसका 65 वर्षों का गौरवशाली इतिहास रहा है। इस संस्था से पूरे देश के कपड़ा संगठन, एजेंट और आढ़तिया जुड़े हुए हैं। पिछले तीन वर्षों में AKAS ने व्यापार सुधार के लिए अनेक महत्वपूर्ण कार्य किए हैं, जिनमें पेमेंट से जुड़े मामलों में सुधार और व्यापारिक प्रगति के प्रयास प्रमुख हैं।

सूरत का कपड़ा उद्योग देश का एक प्रमुख व्यापारिक केंद्र बन चुका है। यहां प्रतिदिन लगभग **3.5 करोड़ रुपये के कच्चे माल का उत्पादन** होता है। शहर में **350 से अधिक प्रोसेस हाउस, लगभग 350 कपड़ा मिलें, डेढ़ लाख के करीब एंब्रॉयडरी यूनिटें, तथा डेढ़ लाख से अधिक लूम और मशीनें कार्यरत हैं। सूरत का कुल कपड़ा व्यापार लगभग 68,000 करोड़ रुपये तक पहुंच चुका है और यह निरंतर वृद्धि की ओर अग्रसर है।

वेब आधारित कपड़ा व्यापार का प्रमुख केंद्र बनते जा रहे सूरत को और अधिक उन्नत दिशा देने के उद्देश्य से ही AKAS के अध्यक्ष प्रहलादजी अग्रवाल की पहल पर यह बिजनेस आइकॉन अवार्ड 2025 आयोजित किया जा रहा है, जिससे कपड़ा व्यापारियों को आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलेगी।