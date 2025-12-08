सूरत : रक्तदान और हास्य योग के साथ मनाया गया होमगार्ड्स स्थापना दिवस

होमगार्ड्स स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में सूरत पुलिस कम्युनिटी हॉल में रक्तदान शिविर एवं हास्य योग कार्यक्रम का आयोजन किया गया। यह कार्यक्रम कमांडेंट जनरल गुजरात पियुष पटेल तथा राज्य के सीनियर स्टाफ ऑफिसर त्रिवेदी के मार्गदर्शन में, सूरत शहर जिला कमांडेंट डॉ. प्रफुल शिरोया के नेतृत्व में संपन्न हुआ।

इस अवसर पर सूरत शहर ए-ज़ोन के 32 होमगार्ड्स जवानों ने रक्तदान कर समाजसेवा का संदेश दिया। सभी रक्तदाताओं को हेलमेट एवं प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया गया। उपस्थित अतिथियों ने रक्तदाताओं का उत्साहवर्धन किया।

इसके साथ ही इंटरनेशनल लाफ्टर योग प्रशिक्षक कमलेश मसाला द्वारा 324 से अधिक पुरुष एवं महिला होमगार्ड्स को स्वस्थ जीवन के लिए हँसी के महत्व को समझाते हुए हास्य योग का अभ्यास करवाया गया, जिससे जवानों में विशेष उत्साह देखने को मिला।

इस अवसर पर सूरत शहर पुलिस आयुक्त अनुपम गहलोत तथा सूरत शहर मेयर दिक्षेश मावाणी ने शुभकामनाएं प्रेषित कीं। वहीं सूरत शहर स्पेशल ब्रांच डीसीपी श्रीमती जूली कोठिया ने कार्यक्रम में उपस्थित रहकर होमगार्ड दल के पुलिस विभाग में महत्वपूर्ण योगदान को रेखांकित करते हुए सभी जवानों को बधाई दी।

कार्यक्रम में लायंस क्लब इंटरनेशनल के ज़ोन चेयरमैन लायन जगदीश बोडरा, लायंस क्लब ऑफ सूरत क्रिस्टल की खुशबू अग्रवाल एवं पारुल जैन भी विशेष रूप से मौजूद रहे। इस सफल आयोजन में जिला कमांडेंट डॉ. प्रफुल शिरोया, सब-इंस्पेक्टर (इंस्ट्रक्टर) जयदीप जी. कातरिया, एस.ओ. जनसंपर्क जिग्नेश ठाकोर सहित “ए-ज़ोन” सुनील मैसूरिया,“बी-ज़ोन” विजय ज़ेड. राठौड़, “सी-ज़ोन” गिरीश एच. पटेल, “रांदेर यूनिट” राकेश आर. ठाकोर, “सचिन यूनिट” थॉमस एम. पठारे तथा सभी होमगार्ड अधिकारी, एन.सी.ओज़ एवं सदस्यों का महत्वपूर्ण योगदान रहा।