सूरत : लालो, कृष्ण सदाय सहायताते की टीम प्राइमेक्स मीडिया ऑफिस पहुंची, गीता और कृष्ण किताब से सम्मानित

सूरत। गुजराती फिल्म जगत में तारीफें बटोर रही फिल्म लालो कृष्ण सदाय सहायताते की टीम ने आज सूरत का दौरा किया. इस दौरान फिल्म के डायरेक्टर अंकित सखिया और कृष्ण के किरदार को जीवंत करने वाले श्रुहाद गोस्वामी ने देश की लीडिंग 360° बिजनेस कम्युनिकेशन नेटवर्क और PR एजेंसी प्राइमेक्स मीडिया प्राइवेट लिमिटेड का दौरा किया।

प्राइमेक्स मीडिया की डायरेक्टर रंजना देसाई और नितेश देसाई ने दोनों कलाकारों का पारंपरिक तरीके से श्रीमद् भगवद् गीता और कृष्ण चरित्र किताब गिफ्ट करके स्वागत किया। मीटिंग के दौरान फिल्म के पीछे के आइडिया, उनकी टीम की मेहनत और फिल्म रिलीज होने के बाद से मिले अच्छे रिस्पॉन्स समेत कई मुद्दों पर खुलकर चर्चा हुई।

अंकित सखिया ने कहा कि दर्शकों का प्यार लगातार बढ़ रहा है क्योंकि फिल्म एक सोशल मैसेज और स्पिरिचुअल भावना से जुड़ी हुई है। एक्टर श्रुधा गोस्वामी ने भी दर्शकों की तारीफ़ के लिए शुक्रिया अदा किया। प्राइमेक्स मीडिया के पूरे स्टाफ़ ने आने वाले समय में फ़िल्म टीम को और ज़्यादा सफलता और ज़्यादा पहुँच की शुभकामनाएँ दीं।

गौरतलब है कि सुपरस्टार हितेन कुमार समेत ढोलीवुड के कई जाने-माने एक्टर अब तक प्राइमेक्स मीडिया के सूरत-स्थित हेडक्वार्टर का दौरा कर चुके हैं।

देश के सबसे तेज़ी से बढ़ते 360° बिज़नेस कम्युनिकेशन नेटवर्क, PR एजेंसी के तौर पर प्राइमेक्स मीडिया के अभी सूरत और अहमदाबाद में ऑफ़िस हैं। और जल्द ही मुंबई और दिल्ली में नए ऑफ़िस खोलने की तैयारी कर रही है।