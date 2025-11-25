लोकतेज WhatsApp channel
सूरत

सूरत : बिज़नेस ग्रोथ पर मोटिवेशनल सेशन, जितना जल्दी हो सके, अपने बिज़नेस से बाहर निकल जाएं!-दीक्षित तरैया

एंटरप्रेन्योर ‘बस’ क्यों मिस कर देते हैं, इस विषय पर चर्चाओं और उदाहरणों से भरा प्रेरणादायक कार्यक्रम

सूरत।  सदर्न गुजरात चैंबर ऑफ़ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने समृद्धि, नानपुरा में “एंटरप्रेन्योर बस क्यों मिस कर देते हैं? – आपके बस में चढ़ने का समय अभी है!” विषय पर एक मोटिवेशनल सेशन आयोजित किया।

इस कार्यक्रम का नेतृत्व मशहूर T.I.G.E.R. दीक्षित तरैया (ट्रांसफॉर्मेशनल कोच, मोटिवेशनल स्पीकर और बिज़नेस मेंटर) ने किया। उन्होंने सफलता, बिज़नेस ट्रांसफॉर्मेशन और माइंडसेट शिफ्ट पर 60 मिनट का बेहद प्रभावशाली व्याख्यान दिया, जिसमें बड़ी संख्या में इंडस्ट्रियलिस्ट, प्रोफेशनल्स और युवा उद्यमी शामिल हुए।

मौके को पहचानना ज़रूरी : मितिश मोदी

चैंबर के ऑनरेरी ट्रेज़रर मितिश मोदी ने स्वागत भाषण देते हुए कहा कि हर व्यक्ति का समय आता है, लेकिन सफलता उन्हीं के हिस्से में आती है जो सही समय पर अवसरों को पहचानते हैं। उन्होंने धीरूभाई अंबानी से जुड़ी प्रेरक कहानी साझा कर बताया कि समय पर लिए गए निर्णय कैसे किसी को ऊँचाइयों तक ले जाते हैं।

“बिज़नेस बढ़ाना है तो उससे बाहर निकलना सीखें” — दीक्षित तरैया

मुख्य वक्ता दीक्षित तरैया ने कई वास्तविक उदाहरणों के माध्यम से बताया कि क्यों अधिकांश एंटरप्रेन्योर ग्रोथ की “बस” छूट जाने देते हैं। उन्होंने कहा “बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट अपनी कंपनियों को ऑटो—पायलट मोड पर ले आए हैं, लेकिन 90% उद्यमी अभी तक ऐसा नहीं कर पाए हैं।”

“जब तक आप रूटीन कार्यों में उलझे रहेंगे, तब तक नई सोच और बड़े निर्णय संभव नहीं हैं।” “आप जितना अपने बिज़नेस को बढ़ाना चाहते हैं, उतना ही जल्दी आपको अपने बिज़नेस से बाहर निकलना चाहिए।”

उन्होंने हायरिंग सिस्टम, टीम मैनेजमेंट और निर्णय लेने की क्षमता पर जोर देते हुए बताया कि कैसे सही संरचना एक कंपनी को नई ऊंचाइयों तक ले जाती है। दीक्षित तरैया ने रेवेन्यू और नॉन-रेवेन्यू वर्क के बीच अंतर समझाकर उद्यमियों को सलाह दी कि वे रेवेन्यू जनरेटिंग कामों पर अधिक ध्यान दें।

सेशन के अंत में इंटरएक्टिव प्रश्नोत्तर हुआ, जिसमें प्रतिभागियों ने अपनी चुनौतियाँ साझा कीं और समाधान प्राप्त किए। चैंबर के ग्रुप चेयरमैन कमलेश गजेरा ने कार्यक्रम की रूपरेखा बताई, जबकि कन्वीनर भरत पटेल ने स्पीकर्स का परिचय कराया।

चैंबर की एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट कमिटी के चेयरमैन डॉ. राकेश दोशी ने सत्र को मॉडरेट किया और उपस्थित सभी लोगों का आभार व्यक्त किया।

