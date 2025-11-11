सूरत : सभ्यता, संस्कृति और व्यापारिक संभावनाओं से भरा रहा सम्पत सारस्वत बामनवाली का न्यूजीलैंड दौरा

ईको भारत के संस्थापक और सीईओ सम्पत सारस्वत बामनवाली का हालिया न्यूजीलैंड दौरा सभ्यता, संस्कृति और व्यावसायिक संभावनाओं का अद्भुत संगम साबित हुआ। 3 से 9 नवंबर 2025 तक चले इस दौरे में उन्होंने वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल के साथ भारत-न्यूजीलैंड मुक्त व्यापार समझौता (FTA) वार्ता के चौथे दौर में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किया।

7 नवंबर 2025 को सम्पत सारस्वत बामनवाली ने न्यूजीलैंड के प्रतिष्ठित स्काई टावर से हजारों लोगों के साथ “वंदे मातरम्” का सामूहिक गायन कर भारत के राष्ट्रीय गीत के 150वें वर्ष का उत्सव मनाया। यह आयोजन भारत सरकार द्वारा आयोजित “वंदे मातरम् उत्सव” का हिस्सा था, जिसका नेतृत्व केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने किया। इस अवसर ने न्यूजीलैंड में बसे भारतीय समुदाय के बीच देशभक्ति और सांस्कृतिक एकता की भावना को सशक्त किया।

व्यापारिक और आर्थिक संबंधों को मिली नई दिशा

ऑकलैंड में आयोजित FTA वार्ता के दौरान सम्पत सारस्वत बामनवाली ने भारत और न्यूजीलैंड के बीच व्यापारिक संबंधों को सुदृढ़ बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने FICCI, CII, ASSOCHAM और Invest India जैसे प्रमुख उद्योग संगठनों के प्रतिनिधियों के साथ रणनीतिक चर्चाएं कीं। इस दौरे से दोनों देशों के बीच आर्थिक सहयोग के नए अवसर खुलने की संभावना जताई जा रही है।

समिट में काउंसिल जनरल मदन मोहन सेठी, हाई कमिश्नर नीता भूषण, न्यूजीलैंड ट्रेड मिनिस्टर टॉड मैकले, पूर्व सांसद कंवलजीत सिंह बक्शी, इंडिया न्यूजीलैंड बिजनेस काउंसिल चेयरमैन एडविन पॉल सहित कई प्रतिष्ठित उद्योगपति, अधिकारी और समाजसेवी उपस्थित रहे।

सांस्कृतिक और सामाजिक जुड़ाव के नए आयाम

सम्पत सारस्वत बामनवाली ने न्यूजीलैंड के स्थानीय स्कूलों में सड़क सुरक्षा पर व्याख्यान दिए और भारतीय संस्कृति को बढ़ावा देने वाले कई सांस्कृतिक कार्यक्रमों में भाग लिया। उन्होंने ऑकलैंड में भारतीय समुदाय के साथ संवाद करते हुए “वंदे मातरम्” की भावना और भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत पर विशेष जोर दिया। उन्होंने भारतीय व्यापारियों और प्रवासी समुदाय के साथ मिलकर यह भी चर्चा की कि भारत-न्यूजीलैंड व्यापारिक साझेदारी को कैसे और सशक्त बनाया जा सकता है।

सम्पत सारस्वत बामनवाली का यह न्यूजीलैंड दौरा न केवल व्यावसायिक दृष्टि से सफल रहा, बल्कि इसने भारत और न्यूजीलैंड के बीच सांस्कृतिक, सामाजिक और आर्थिक संबंधों को नई ऊंचाइयों पर पहुंचा दिया।