सूरत : सरदार पटेल की 150वीं जयंती पर पुष्पांजलि और एकता शपथ समारोह आयोजित

महापौर दक्षेश मावाणी ने दिलाई एकता की शपथ, भाजपा सूरत नगर अध्यक्ष परेश पटेल की विशेष उपस्थिति

सूरत ।  भारतीय जनता पार्टी  सूरत नगर द्वारा भारत रत्न लौहपुरुष सरदार वल्लभभाई पटेल की 150वीं जयंती के अवसर पर रविवार को सूरत रेलवे स्टेशन के सामने स्थित सरदार पटेल की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित कार्यक्रम आयोजित किया गया।

कार्यक्रम में भाजपा सूरत नगर अध्यक्ष परेश पटेल की विशेष उपस्थिति रही। इस अवसर पर सूरत महानगर के महापौर दक्षेश मावाणी ने उपस्थित नागरिकों, पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं को राष्ट्रीय एकता और अखंडता की शपथ दिलाई।

कार्यक्रम में सरदार@150/एकता मार्च के सूरत महानगर संयोजक एवं भाजपा महानगर महामंत्री कालूभाई भीमनाथ, 24वीं सूरत लोकसभा सांसद मुकेशभाई दलाल, स्थायी समिति के अध्यक्ष राजनभाई पटेल, सत्तारूढ़ दल की नेता शशिबेन त्रिपाठी, पार्टी के अन्य पदाधिकारी, नगरसेवक, प्रमुख कार्यकर्ता और बड़ी संख्या में नागरिक उपस्थित थे।

कार्यक्रम के अंत में सरदार पटेल के आदर्शों पर चलने और देश की एकता, अखंडता तथा विकास के लिए निरंतर कार्य करने का संकल्प लिया गया।

