सूरत : एनटीपीसी झनोर में जागरूकता अभियान के तहत प्रभावशाली नुक्कड़ नाटक का आयोजन

एनटीपीसी झनोर में चल रहे सतर्कता जागरूकता माह के अंतर्गत 14 नवंबर 2025 को “सतर्कता: हमारी साझा जिम्मेदारी” थीम पर प्रभावशाली नुक्कड़ नाटक का आयोजन किया गया। यह नाटक सेफ्टी सेंटर (एनटीपीसी झनोर), एम.पी. पटेल हाई स्कूल, सामलोद गाँव और श्री मां अरविन्द विद्या मंदिर, झनोर गाँव सहित तीन स्थानों पर प्रस्तुत किया गया, जहाँ कर्मचारियों, कॉन्ट्रैक्ट वर्करों, छात्रों और स्थानीय ग्रामीणों ने बड़ी संख्या में भाग लिया।

नुक्कड़ नाटक के माध्यम से दर्शकों को यह संदेश दिया गया कि सतर्कता, ईमानदारी और भ्रष्टाचार-विरोध केवल संस्थान की ही नहीं, बल्कि समाज के प्रत्येक नागरिक की सामूहिक जिम्मेदारी है। प्रस्तुति ने लोगों को अनैतिक गतिविधियों का विरोध करने, भ्रष्टाचार के प्रति जागरूक रहने और किसी भी संदिग्ध व्यवहार की सूचना देने के लिए प्रेरित किया।

कार्यक्रम के समापन पर परियोजना प्रमुख दिनेश कुमार सिंह रौतेला ने संबोधित करते हुए कहा कि नाटक ने सभी को याद दिलाया है कि सतर्कता तभी प्रभावी है जब प्रत्येक व्यक्ति सजग हो। उन्होंने कहा कि “यदि कार्यस्थल पर कोई आपसे पैसे की मांग करे, तो किसी भी परिस्थिति में इसे प्रोत्साहित न करें और तुरंत शिकायत दर्ज करें। केवल जागरूकता और ईमानदार व्यवहार ही भ्रष्टाचार-मुक्त वातावरण सुनिश्चित कर सकते हैं।”

इस अवसर पर अपर महाप्रबंधक (प्रचालन एवं अनुरक्षण) रोचक सक्सेना, उप महाप्रबंधक (विद्युत एवं अनुरक्षण) धीरेंद्र पाल झझोरिया तथा उप महाप्रबंधक (मानव संसाधन) श्रीमती स्मृति श्रीवास्तव भी उपस्थित रहे।