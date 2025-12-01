सूरत :चैंबर और मंत्रा द्वारा टेक्सटाइल नॉलेज सेशन का आयोजन

सूरत। सदर्न गुजरात चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री (SGCCI) और मैन मेड टेक्सटाइल्स रिसर्च एसोसिएशन (MANTRA) ने आज सरसाना स्थित समहति में टेक्सटाइल एंटरप्रेन्योर्स के लिए एक महत्वपूर्ण टेक्सटाइल नॉलेज सेशन का आयोजन किया।

इस सत्र में विशेषज्ञों ने ग्लोबल लेवल पर टेक्सटाइल सेक्टर में मौजूदा पॉलिसी, चुनौतियों और व्यापार के अवसरों पर विस्तार से मार्गदर्शन किया।

विवे वाटर एनवायरो प्राइवेट लिमिटेड के डायरेक्टर, एस.पी. वर्मा ने इंडियन टेक्सटाइल्स के लिए पॉलिसी फ्रेमवर्क पर मार्गदर्शन किया। उन्होंने कहा कि ग्लोबल प्रतिस्पर्धा के लिए उद्योगपतियों को टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन, सस्टेनेबिलिटी, वेस्ट मैनेजमेंट और इको-फ्रेंडली प्रोसेस अपनाना बहुत जरूरी है।

उन्होंने PM मित्र पार्क के फायदों और गुजरात सरकार की संबंधित योजनाओं पर भी प्रकाश डाला। उनके अनुसार, PM मित्र पार्क आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर और टेक्नोलॉजी सपोर्ट प्रदान करके टेक्सटाइल वैल्यू चेन को मजबूत करेगा।

एक्सपोर्ट इंपोर्ट लीडरशिप इंस्टीट्यूट के फाउंडर और डायरेक्टर विरल शाह ने इंडियन टेक्सटाइल एक्सपोर्ट्स के मौजूदा मार्केट सिनेरियो पर मार्गदर्शन किया।

उन्होंने कहा कि दुनिया के 165 देश हर दिन आयात-निर्यात कर रहे हैं और चीन तथा अमेरिका के विकल्प के रूप में भारत उभर सकता है।

1991 में भारत का विश्व निर्यात में हिस्सा 0.50% था, जो 2024 में 2.0% हो गया है। सरकार का लक्ष्य 2030 तक इसे 8% तक बढ़ाना है। अनुमान है कि 2025 में, भारत दुनिया का 5.5% से 5.8% टेक्सटाइल निर्यात करेगा।

उन्होंने कहा कि सही मार्केट स्ट्रेटेजी और क्वालिटी-बेस्ड प्रोडक्शन के जरिए सूरत का निर्यात काफी बढ़ सकता है।

चैंबर प्रेसिडेंट निखिल मद्रासी ने कहा कि ऐसे नॉलेज-बेस्ड प्रोग्राम्स इंडस्ट्रीज़ को अपडेटेड रखते हैं और सूरत को इंडिया के टेक्सटाइल हब के तौर पर और मजबूत करते हैं। इवेंट में चैंबर के वाइस प्रेसिडेंट अशोक जीरावाला, मंत्रा के प्रेसिडेंट रजनीकांत बचकानीवाला और अन्य विशेषज्ञ मौजूद थे।