सूरत : इंटरनेशनल कार्गो ऑपरेशंस पर एयर इंडिया अधिकारियों की चैंबर में अहम बैठक

सूरत। शहर के एयर कॉमर्स सेक्टर को मज़बूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है। एयर इंडिया के वेस्ट ज़ोन कार्गो ऑपरेशंस हेड  महेश गणेशन ने सूरत का दौरा किया।

सूरत इंटरनेशनल एयरपोर्ट से प्रस्तावित इंटरनेशनल कार्गो ऑपरेशन के शुरुआती प्रोसेस की विस्तृत स्टडी और चर्चा की। इस दौरे को सूरत की अंतरराष्ट्रीय कार्गो क्षमताओं को नई दिशा देने की संभावना के रूप में देखा जा रहा है।

सदर्न गुजरात चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने इस पहल में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 21 नवंबर 2025 को चैंबर में आयोजित बैठक में चैंबर के प्रेसिडेंट  निखिल मद्रासी और एविएशन/एयरपोर्ट कमेटी के चेयरमैन  लिनेश शाह उपस्थित रहे। चैंबर लंबे समय से सूरत को इंटरनेशनल कार्गो हब के रूप में विकसित करने के प्रयासों में जुटा है।

एयर इंडिया वेस्ट ज़ोन के कार्गो हेड महेश गणेशन ने सूरत एयरपोर्ट पर संभावनाओं का मूल्यांकन किया। प्रेशियस कार्गो ऑपरेशन से व्यापार को नई गति मिलने की उम्मीद है।

इंटरनेशनल प्रेशियस कार्गो ऑपरेशन शुरू होने से शहर के हीरा उद्योग, टेक्सटाइल सेक्टर और अन्य मूल्यवान उत्पादों को वैश्विक बाजारों तक सीधे और तेज़ पहुंचने का लाभ मिलेगा। इससे निर्यात क्षमता बढ़ेगी और स्थानीय अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी।

चैंबर ने एयर इंडिया के इस दौरे और पहल का स्वागत करते हुए कहा कि सूरत को ग्लोबल कार्गो मैप पर मजबूत स्थान दिलाने के लिए वे सभी संबंधित स्टेकहोल्डर्स के साथ मिलकर कार्य करने के लिए प्रतिबद्ध हैं।

