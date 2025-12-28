लोकतेज WhatsApp channel
सूरत

सूरत : श्रीमद् भागवत सप्ताह से पूर्व भव्य कलश यात्रा, भक्तिमय हुआ क्षेत्र

गोड़ादरा के राज पैलेस सोसायटी में 29 दिसंबर से होगा भागवत ज्ञानयज्ञ, पं. नागरमल जी दाधीच करेंगे कथा वाचन

गोड़ादरा स्थित राज पैलेस सोसायटी में आयोजित होने जा रहे श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञानयज्ञ से पूर्व रविवार को श्रद्धा, भक्ति और उल्लास के वातावरण में भव्य कलश यात्रा निकाली गई। यह आयोजन मनीष पारीक के संयोजन में संपन्न हुआ।

कलश यात्रा का शुभारंभ बाबोसा महाराज मंदिर एवं शनिदेव मंदिर से हुआ, जो नगर भ्रमण करते हुए कथा स्थल राज पैलेस सोसायटी पहुंची। यात्रा में बड़ी संख्या में महिलाओं ने सिर पर कलश धारण कर मंगल गीत गाते हुए सहभागिता की। पूरे मार्ग पर ‘राधे-राधे’, ‘जय गोपाल’ और ‘हरे कृष्ण’ के जयघोष गूंजते रहे, जिससे वातावरण भक्तिमय हो उठा।

कलश यात्रा के मार्ग को पुष्पवर्षा से सजाया गया था। जगह-जगह समाजसेवियों एवं स्थानीय नागरिकों द्वारा पुष्पों और जलपान से श्रद्धालुओं का स्वागत किया गया। इस आयोजन में महिलाओं, युवाओं और बड़ी संख्या में भक्तजनों की उल्लेखनीय उपस्थिति रही।

आयोजकों ने जानकारी दी कि श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञानयज्ञ का आयोजन 29 दिसंबर 2025 से 4 जनवरी 2026 तक प्रतिदिन सायं 7:15 बजे से रात्रि 11 बजे तक किया जाएगा। कथा वाचन पं. नागरमल जी दाधीच (खाटूश्यामजी, राजस्थान) द्वारा किया जाएगा। भव्य कलश यात्रा के साथ ही क्षेत्र में श्रीमद् भागवत सप्ताह की मंगलमय और धर्ममय शुरुआत का संदेश दिया गया।

