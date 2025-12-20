सूरत : नर्सिंग कॉलेज के 500 छात्रों ने ली 'अंगदान महादान' की शपथ, 70 से अधिक पोस्टरों के जरिए जगाई जागरूकता

सूरत। नवी सिविल स्थित सरकारी नर्सिंग कॉलेज में अंगदान चैरिटेबल ट्रस्ट की ओर से आयोजित ‘अंगदान, महादान’ अभियान में 500 से अधिक नर्सिंग स्टूडेंट्स ने उत्साहपूर्वक भाग लिया।

ट्रस्ट के पायनियर दिलीपभाई देशमुख की चेयरमैनशिप में मेडिकल कॉलेज के ग्राउंड पर यह कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें ऑर्गन डोनेशन को लेकर जागरूकता फैलाने पर विशेष जोर दिया गया।

कार्यक्रम के दौरान 70 से अधिक स्टूडेंट्स द्वारा बनाई गई पेंटिंग्स और पोस्टरों की विशेष एग्ज़िबिशन लगाई गई, जिसके माध्यम से अंगदान के महत्व को प्रभावी ढंग से दर्शाया गया।

इस मौके पर दिलीपभाई देशमुख ने सभी स्टूडेंट्स को ‘अंगदान, महादान’ की शपथ दिलाई और ‘एक स्टूडेंट–100 परिवार’ के संकल्प के साथ हर स्टूडेंट से कम से कम 100 परिवारों को ऑर्गन डोनेशन के बारे में मार्गदर्शन देने और समझाने की अपील की।

दिलीपभाई देशमुख ने कहा कि अंगदान अभियान एक मास मूवमेंट का रूप ले रहा है, जिससे ऑर्गन की प्रतीक्षा कर रहे मरीजों को समय पर जीवनदायी अंग उपलब्ध हो सकेंगे।

उन्होंने यह भी बताया कि ब्रेन डेड मामलों में नर्सों और नर्सिंग स्टूडेंट्स की काउंसलिंग की भूमिका बेहद अहम होती है, क्योंकि वे डॉक्टरों और समाज के बीच एक मजबूत कड़ी का काम करती हैं। उनकी संवेदनशील और सरल समझाइश से राज्य के सरकारी व निजी अस्पतालों में ऑर्गन डोनेशन के क्षेत्र में उल्लेखनीय सफलता मिली है।

उन्होंने कार्यक्रम को सफल बनाने में सहयोग के लिए नर्सिंग एसोसिएशन का आभार जताया और विश्वास व्यक्त किया कि पढ़े-लिखे नर्सिंग स्टूडेंट्स समाज में जागरूकता फैलाकर अधिक से अधिक जरूरतमंदों को नया जीवन देने में योगदान देंगे।

यह कार्यक्रम इक़बाल कड़ीवाला, प्रीतेश पटेल और सिद्धू पांडे द्वारा आयोजित किया गया। शांतिदूत गुब्बारे उड़ाकर अंगदान का संदेश दिया गया, और पूरा माहौल ‘भारत माता की जय’, ‘वंदे मातरम’ और ‘अंगदान महादान’ के नारों से गूंज उठा।

इस अवसर पर डीन डॉ. जयेश ब्रह्मभट्ट, प्रियंका व्रजेशभाई उनादकट, टीबी चेस्ट विभाग की प्रमुख डॉ. पारुल वडगामा, नर्सिंग काउंसिल के उपाध्यक्ष इक़बाल कड़ीवाला, आरएमओ डॉ. केतन नायक, नर्सिंग अधीक्षक जिगिशा श्रीमाली, स्टेफी मैकवान, प्रीतेश पटेल, सिद्धू पांडे, हेड नर्सिंग स्टाफ सहित विभिन्न नर्सिंग कॉलेजों के प्राचार्य और नर्सिंग एसोसिएशन के प्रतिनिधि उपस्थित रहे।