लोकतेज WhatsApp channel
फोलो करने यहां क्लिक करें
सूरत

सूरत में डॉ. बाबासाहेब अंबेडकर का 70वां महापरिनिर्वाण दिवस मनाया गया

सीनियर भाजपा नेता आत्मारामभाई परमार ने बाबासाहेब की जीवनी पर विस्तार से किया संबोधित

On
सूरत में डॉ. बाबासाहेब अंबेडकर का 70वां महापरिनिर्वाण दिवस मनाया गया

सूरत। 6 दिसंबर 2025 को भारतीय जनता पार्टी अनुसूचित जाति मोर्चा द्वारा डॉ. बाबासाहेब अंबेडकर जी के 70वें महापरिनिर्वाण दिवस के अवसर पर पुष्पांजलि एवं श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया।

मानदरवाजा, सूरत स्थित डॉ. अंबेडकर की प्रतिमा पर मुख्य अतिथियों—BJP के वरिष्ठ नेता एवं गुजरात सरकार के पूर्व मंत्री आत्मारामभाई परमार, सूरत महानगर के प्रथम नागरिक दक्षेशभाई मवाणी तथा अन्य गणमान्य व्यक्तियों ने पुष्पांजलि अर्पित की।

पुष्पांजलि के बाद आयोजित सभा में मुख्य वक्ता आत्मारामभाई परमार ने डॉ. अंबेडकर के जीवन, संघर्ष, संविधान निर्माण में उनके योगदान और सामाजिक न्याय के प्रति उनके समर्पण पर विस्तृत प्रकाश डाला तथा उन्हें भावपूर्ण श्रद्धांजलि दी।

सूरत महानगर के प्रथम नागरिक दक्षेशभाई मवाणी ने भी डॉ. अंबेडकर के विचारों, दर्शन और समाज सुधार में उनके अमूल्य योगदान पर सारगर्भित भाषण दिया।

कार्यक्रम में बीजेपी के जनरल सेक्रेटरी किशोर बिंदल, कालूभाई इटालिया, डिप्टी मेयर डॉ. नरेन्द्र पाटिल, शासक पक्ष नेता, कॉर्पोरेटर और पार्टी के वरिष्ठ नेता उपस्थित रहे।

पूरा कार्यक्रम अनुसूचित जाति मोर्चा के अध्यक्ष हेमंत कुमार भगत ने संयोजित किया।

Follow Us On Follow Us on Google NEws
Tags: Surat

Related Posts

सूरत : जनकपुर में राम–जानकी विवाह महोत्सव: 111 मीटर लंबी चुनरी और अद्भुत शोभायात्रा ने मन मोह लिया

सूरत : जनकपुर में राम–जानकी विवाह महोत्सव: 111 मीटर लंबी चुनरी और अद्भुत शोभायात्रा ने मन मोह लिया

सूरत : अंतर्राष्ट्रीय वैश्य महासम्मेलन के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष राजेश भारूका का भव्य सम्मान

सूरत : अंतर्राष्ट्रीय वैश्य महासम्मेलन के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष राजेश भारूका का भव्य सम्मान

सूरत : शहर को सफाई में नंबर 1 बनाने वाले सफाई नायकों का सम्मान,  मुफ्त UV चश्मे और फेस मास्क वितरित

सूरत : शहर को सफाई में नंबर 1 बनाने वाले सफाई नायकों का सम्मान,  मुफ्त UV चश्मे और फेस मास्क वितरित

सूरत : एसएमए की 210वीं साप्ताहिक मीटिंग संपन्न, व्यापार की कमजोर ग्राहकी पर हुई चर्चा

सूरत : एसएमए की 210वीं साप्ताहिक मीटिंग संपन्न, व्यापार की कमजोर ग्राहकी पर हुई चर्चा