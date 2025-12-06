सूरत में डॉ. बाबासाहेब अंबेडकर का 70वां महापरिनिर्वाण दिवस मनाया गया
सीनियर भाजपा नेता आत्मारामभाई परमार ने बाबासाहेब की जीवनी पर विस्तार से किया संबोधित
सूरत। 6 दिसंबर 2025 को भारतीय जनता पार्टी अनुसूचित जाति मोर्चा द्वारा डॉ. बाबासाहेब अंबेडकर जी के 70वें महापरिनिर्वाण दिवस के अवसर पर पुष्पांजलि एवं श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया।
मानदरवाजा, सूरत स्थित डॉ. अंबेडकर की प्रतिमा पर मुख्य अतिथियों—BJP के वरिष्ठ नेता एवं गुजरात सरकार के पूर्व मंत्री आत्मारामभाई परमार, सूरत महानगर के प्रथम नागरिक दक्षेशभाई मवाणी तथा अन्य गणमान्य व्यक्तियों ने पुष्पांजलि अर्पित की।
पुष्पांजलि के बाद आयोजित सभा में मुख्य वक्ता आत्मारामभाई परमार ने डॉ. अंबेडकर के जीवन, संघर्ष, संविधान निर्माण में उनके योगदान और सामाजिक न्याय के प्रति उनके समर्पण पर विस्तृत प्रकाश डाला तथा उन्हें भावपूर्ण श्रद्धांजलि दी।
सूरत महानगर के प्रथम नागरिक दक्षेशभाई मवाणी ने भी डॉ. अंबेडकर के विचारों, दर्शन और समाज सुधार में उनके अमूल्य योगदान पर सारगर्भित भाषण दिया।
कार्यक्रम में बीजेपी के जनरल सेक्रेटरी किशोर बिंदल, कालूभाई इटालिया, डिप्टी मेयर डॉ. नरेन्द्र पाटिल, शासक पक्ष नेता, कॉर्पोरेटर और पार्टी के वरिष्ठ नेता उपस्थित रहे।
पूरा कार्यक्रम अनुसूचित जाति मोर्चा के अध्यक्ष हेमंत कुमार भगत ने संयोजित किया।