सूरत : 67.37% SIR काउंट फॉर्म भरे गए, सी.आर. पाटिल और हर्ष संघवी ने किया बूथों का इंस्पेक्शन

सूरत। वोटर लिस्ट के स्पेशल इंटेंसिव इम्प्रूवमेंट प्रोग्राम (SIR) के तहत सूरत शहर और जिले में अब तक 67.37% काउंट फॉर्म भरे जा चुके हैं। आज, रविवार को आयोजित अंतिम स्पेशल काउंट फॉर्म कैंप में केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सी.आर. पाटिल और उपमुख्यमंत्री हर्ष संघवी ने विभिन्न बूथों का दौरा कर कार्यों का निरीक्षण किया।

इससे पहले जिला चुनाव अधिकारी एवं कलेक्टर डॉ. सौरभ पारधी की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट में एक अहम बैठक हुई, जिसमें MLA, विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि और वोटर रजिस्ट्रेशन ऑफिसर (ERO) शामिल हुए। बैठक में कलेक्टर ने सभी प्रतिनिधियों से अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचकर फॉर्म भरवाने में सहयोग की अपील की।

एडिशनल डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर के अनुसार सूरत शहर-जिले के 16 विधानसभा क्षेत्रों के कुल 48,73,512 वोटरों में से 32,83,500 वोटरों यानी 67.37% के फॉर्म वापस आ चुके हैं। प्रत्येक विधानसभा और वार्डवार प्रगति की भी जानकारी मीटिंग में साझा की गई।

विभिन्न पार्टियों ने वार्डवार लिस्ट की तैयारी, घर-घर जाकर फॉर्म भरवाने, बूथ लिस्ट पब्लिश करने और माइग्रेशन/डेथ रिकॉर्ड अपडेट कराने जैसे मुद्दों पर अपने सुझाव एडिशनल इलेक्शन ऑफिसर के सामने पेश किए।

मजूरा विधानसभा में घोड्डोद रोड स्थित सेंट जेवियर्स स्कूल में निरीक्षण के दौरान केंद्रीय मंत्री पाटिल ने कहा कि BLO घर-घर जाकर वोटर लिस्ट को अपडेट करने में बेहतरीन काम कर रहे हैं। मृत व्यक्तियों के नाम हटाए जा रहे हैं। बोगस और डुप्लीकेट वोटरों की एंट्री कम की जा रही है।

उन्होंने कहा कि उनकी मेहनत से वोटर लिस्ट अधिक शुद्ध होगी, जिससे देश को विकास के पथ पर आगे बढ़ाने में मदद मिलेगी। सी.आर. पाटिल और हर्ष संघवी ने सभी नागरिकों से अपील की कि अपना नाम वोटर लिस्ट में अवश्य चेक करें। यदि नाम एक से अधिक स्थानों पर दर्ज हो तो उसे एक ही जगह पर रखवाने की प्रक्रिया पूरी करें।

उन्होंने कहा कि शुद्ध वोटर लिस्ट से भविष्य में सरकारी योजनाओं के लाभार्थियों की सही संख्या तय करने में मदद मिलेगी और देश की विकास यात्रा और मजबूत होगी।

केंद्रीय मंत्री ने अंत में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रयासों से देश तरक्की के शिखर की ओर बढ़ रहा है और SIR अभियान इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है।