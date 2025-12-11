लोकतेज WhatsApp channel
सूरत

सूरत : श्री राम सेवा समिति द्वारा नौ दिवसीय श्री राम कथा का भव्य आयोजन 13 से 

अंतरराष्ट्रीय कथा वाचक पूज्य राजनजी महाराज व्यासपीठ से कराएंगे अमृतमयी कथा का रसपान, 13 दिसंबर को कलश यात्रा से होगा शुभारंभ

श्री राम सेवा समिति द्वारा नौ दिवसीय श्री रामचरित मानस अमृतमयी श्री राम कथा का भव्य आयोजन 13 से 21 दिसंबर 2025 तक न्यू अलथान स्थित अयोध्या नगरी, पायनियर ड्रीम्स के सामने, तिरुपति सर्कल के पास किया जा रहा है।

इस आयोजन में अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त कथा वाचक पूज्य राजनजी महाराज प्रतिदिन सायं 3 से 7 बजे तक व्यासपीठ से अमृतमयी कथा का रसपान कराएंगे। कार्यक्रम के मुख्य यजमान अखिलेश सिंह और अजय सिंह हैं, जबकि संयोजक के रूप में सुरेश सिंह राजपूत, विनय सिंह और सौरभ सिंह की महत्वपूर्ण भूमिका रहेगी। समिति ने बताया कि श्री हनुमानजी महाराज इस कथा के मूल आयोजक माने गए हैं।

गुरुवार को आयोजित पत्रकार परिषद में गिरिजाशंकर मिश्रा (पूर्व नेता शासक पक्ष, सूरत महानगर पालिका), मुख्य यजमान अखिलेश सिंह और सुरेश सिंह ने कार्यक्रम से जुड़ी विस्तृत जानकारी साझा की। उन्होंने बताया कि कथा प्रारंभ होने से पूर्व 13 दिसंबर की सुबह 8 बजे भव्य कलश शोभायात्रा काशी विश्वनाथ मंदिर, पांडेसरा से कथा स्थल तक निकाली जाएगी। इसमें सैकड़ों महिलाएं सिर पर कलश धारण कर शामिल होंगी।

कथा में सूरत शहर के विभिन्न क्षेत्रों के साथ-साथ कडोदरा, कीम, कोसंबा, नवसारी और आसपास के क्षेत्रों से भी बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के पहुंचने की उम्मीद है। आयोजकों का कहना है कि श्री राम कथा का मुख्य उद्देश्य सामाजिक समरसता और सभी की मंगलकामना है। समिति के सदस्य इस आयोजन को सफल बनाने के लिए लगातार कार्यरत हैं।

समिति के चंदन सिंह और विनय सिंह ने शहरवासियों से अधिक से अधिक संख्या में कथा श्रवण कर धर्मलाभ लेने की अपील की। इस अवसर पर रामकृपाल पांडे (ननकू), राजकुमार सिंह, कपिल पांडे, संजय पाठक, सर्वेश मिश्रा, दीपक सिंह सहित श्री राम सेवा समिति के अनेक सदस्य उपस्थित रहे।

