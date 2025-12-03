लोकतेज WhatsApp channel
फोलो करने यहां क्लिक करें
सूरत

सूरत : विश्व दिव्यांग दिवस पर अंधजन स्कूल में स्वास्थ्य जांच शिविर

रोटरी सुरत रिवरसाइड एवं SPACT द्वारा प्रोजेक्ट HELP के तहत आयोजन

On
सूरत : विश्व दिव्यांग दिवस पर अंधजन स्कूल में स्वास्थ्य जांच शिविर

सूरत। विश्व दिव्यांग दिवस के अवसर पर रोटरी सुरत रिवरसाइड और सुरत पीडियाट्रिक एसोसिएशन चैरिटेबल ट्रस्ट (SPACT) द्वारा प्रोजेक्ट HELP के अंतर्गत उधना स्थित अंधजन स्कूल में व्यापक स्वास्थ्य जांच शिविर आयोजित किया गया। कक्षा 1 से 12 तक के छात्रों की जांच बाल रोग विशेषज्ञों और त्वचा रोग विशेषज्ञों द्वारा की गई।

2025 की अंतरराष्ट्रीय थीम— दिव्यांग-समावेशी समाज का संदेश। विश्व दिव्यांग दिवस 2025 की थीम “Fostering disability-inclusive societies for advancing social progress” रही, जिसका तात्पर्य है— “सामाजिक प्रगति के लिए दिव्यांग-समावेशी समाज का निर्माण”। यह थीम बताती है कि विकास तभी संभव है जब दिव्यांगजन समाज के सभी क्षेत्रों में सम्मान, अवसर और नेतृत्व के साथ शामिल हों।

रोटरी सुरत रिवरसाइड के डॉ. प्रशांत करिया ने बताया कि शिविर का उद्देश्य बच्चों की स्वास्थ्य समस्याओं की समय रहते पहचान करना था। इस दौरान 130 छात्रों के पूर्ण रक्त परीक्षण किए गए। जांच में 50% से अधिक बच्चों में खून की कमी (अनीमिया) पाई गई, जबकि कुछ में मोटापे की समस्या देखी गई। डॉक्टरों ने उन्हें पौष्टिक आहार, आयरन युक्त भोजन और नियमित व्यायाम की सलाह दी।

बाल रोग विशेषज्ञों की टीम—डॉ. प्रशांत करिया, डॉ. अंश्विनी शाह, डॉ. विजय बवालिया, डॉ. वानसांग पुईने छात्रों की विस्तृत जांच की। त्वचा रोग विशेषज्ञ डॉ. उन्नति परमार ने बच्चों को त्वचा की देखभाल और स्वच्छता के सरल उपाय समझाए।

बच्चों की प्रतिभा और संवेदनशीलता ने जीता दिल। शिविर के दौरान बच्चों की प्रतिभा और उनके सपनों ने सभी का मन मोह लिया। एक छात्र UPSC की तैयारी का सपना देखता है। एक छात्र कंप्यूटर क्षेत्र में करियर बनाना चाहता है।

एक छात्रा ने अपने गायन से सभी को प्रभावित किया।रक्त नमूना देते समय घबराए बच्चों को उनके दोस्तों ने संभाला और हौसला दिया—यह दृश्य बच्चों में आपसी सहयोग और संवेदनशीलता का हृदयस्पर्शी उदाहरण रहा।

रोटरी और SPACT की टीम ने अंधजन सोसाइटी का आभार जताया कि उन्होंने इन प्रतिभाशाली विद्यार्थियों की सेवा का अवसर प्रदान किया। आयोजकों के अनुसार यह शिविर अत्यंत सफल, प्रेरणादायक और सार्थक रहा।

Follow Us On Follow Us on Google NEws
Tags: Surat

Related Posts

सूरत : एनटीपीसी झनोर में सीएसआर के तहत नेत्र जाँच शिविर की शुरुआत

सूरत : एनटीपीसी झनोर में सीएसआर के तहत नेत्र जाँच शिविर की शुरुआत

सूरत : 30 साल में गंभीर अपराधों में शामिल 2400 आरोपियों का बनेगा खास ‘डोज़ियर’; देशभर की सुरक्षा एजेंसियों की नजर

सूरत : 30 साल में गंभीर अपराधों में शामिल 2400 आरोपियों का बनेगा खास ‘डोज़ियर’; देशभर की सुरक्षा एजेंसियों की नजर

सूरत : सुरभि डेयरी के मालिक शैलेश पटेल नकली पनीर बेचने के आरोप में गिरफ्तार

सूरत : सुरभि डेयरी के मालिक शैलेश पटेल नकली पनीर बेचने के आरोप में गिरफ्तार

सूरत: ‘सीटेक्स एक्सपो’ को जबरदस्त प्रतिसाद, दो दिनों में 24 हजार से अधिक विजिटर्स ने की मुलाकात

सूरत: ‘सीटेक्स एक्सपो’ को जबरदस्त प्रतिसाद, दो दिनों में 24 हजार से अधिक विजिटर्स ने की मुलाकात