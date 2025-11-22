सूरत : प्रेम प्रकाश आश्रम में सेवा यज्ञ की तैयारियाँ शुरू

सिटी लाइट स्थित प्रेम प्रकाश आश्रम में आज पूज्य गुरुदेव स्वामी ब्रह्मानंद महाराज के सान्निध्य में आगामी सेवा यज्ञ को लेकर सेवाधारियों की बैठक आयोजित की गई। बैठक का उद्देश्य 4 दिसंबर से 9 दिसंबर तक मनाए जाने वाले आचार्य सतगुरु स्वामी टेऊंराम महाराज के परम शिष्य, वेदांत केसरी स्वामी बसंतराम जी महाराज की 45वीं पुण्यतिथि महोत्सव की तैयारियों को अंतिम रूप देना था।

महोत्सव के दौरान प्रेम प्रकाश मंडल के वर्तमान अध्यक्ष सतगुरु स्वामी भगतप्रकाश महाराज अपनी मंडली सहित संत मंडल, गुणीजन व कलाकारों के साथ पधारेंगे। छह दिवसीय इस धार्मिक आयोजन में विश्वकल्याणार्थ हवन, संतों-महात्माओं का सत्संग, ब्रह्मभोज, भंडारा प्रसाद वितरण किया जाएगा।

इसके साथ ही कन्याओं को भोजन, दिव्यांग बच्चों को भोजन तथा आर्थिक रूप से जरूरतमंद परिवारों को अन्न वितरण जैसे सेवा कार्य भी संपन्न होंगे। आश्रम की ओर से समस्त प्रेमियों, श्रद्धालुओं और भक्तजनों से अपील की गई है कि वे इस महोत्सव में सहभागी बनकर सेवा, सिमरन और सत्संग का लाभ प्राप्त करें।