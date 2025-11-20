सूरत : विश्व जागृति मिशन मंडल द्वारा विराट भक्ति सत्संग 25 दिसंबर से 

विश्व जागृति मिशन मंडल (बालाश्रम परिवार) सूरत द्वारा अनाथ बच्चों के कल्याण हेतु परम पूज्य संत सुधांशु जी महाराज के पावन सानिध्य में विराट भक्ति सत्संग का आयोजन 25 से 28 दिसंबर 2025 तक किया जा रहा है। कार्यक्रम का स्थान रामलीला मैदान, एमसी प्लॉट, रिलायंस मॉल के सामने, एचडी जैन स्कूल के पास, वेसू, सूरत निर्धारित किया गया है।

सूरत मंडल (बाल-आश्रम) के पर्यवेक्षक धर्माचार्य आचार्य रामकुमार पाठक ने बताया कि सत्संग आयोजन को लेकर तैयारियां जोरशोर से चल रही हैं। बैनर, पोस्टर सहित प्रचार-प्रसार के कार्य तेज गति से आगे बढ़ रहे हैं। रविवार, 23 नवंबर 2025 को सुबह 11 बजे से 12:30 बजे तक भजन-कीर्तन एवं सत्संग का आयोजन रखा गया है, जिसमें सभी पदाधिकारी एवं महाराज जी के दीक्षित शिष्य शामिल होंगे।

सत्संग के पश्चात दोपहर 12:30 बजे से अधिकारियों और कार्यकर्ताओं की बैठक आयोजित की जाएगी, जिसमें विभिन्न समितियां गठित की जाएंगी और जिम्मेदारियों का वितरण किया जाएगा। सभी पदाधिकारियों और सदस्यों से अनिवार्य उपस्थित रहने का अनुरोध किया गया है। इस अवसर पर भोजन प्रसाद (भंडारा) की भी व्यवस्था रहेगी। श्रद्धालु अपने परिवार और इष्टमित्रों सहित आमंत्रित हैं।

आचार्य पाठक ने बताया कि 25 दिसंबर को शाम 5 से 7 बजे तक संत सुधांशु जी महाराज का प्रमुख सत्संग होगा। इसके बाद 26 से 28 दिसंबर तक प्रतिदिन सुबह 9:30 से 11:30 बजे और शाम 5 से 7 बजे तक सत्संग सत्र आयोजित किए जाएंगे। वहीं, रविवार 28 दिसंबर को दोपहर 12 बजे से मंत्र दीक्षा कार्यक्रम का आयोजन होगा। सूरत शहर के सभी श्रद्धालु इस विराट भक्ति सत्संग का लाभ उठाने के लिए सादर आमंत्रित हैं।