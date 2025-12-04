लोकतेज WhatsApp channel
सूरत

सूरत : चैंबर ऑफ कॉमर्स में 'रिटेलप्रेन्योर' सेमिनार: रिटेल दिग्गजों ने सिखाए सफलता के सूत्र

भरोसा, स्केल और कस्टमर एक्सपीरियंस पर जोर; 'रिटेल में लोग प्रोडक्ट नहीं, भरोसा खरीदते हैं'

सूरत। सदर्न गुजरात चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने नानपुरा स्थित समृद्धि में ‘रिटेलप्रेन्योर: रिटेल को फिर से परिभाषित करना – भरोसा, स्केल और कस्टमर एक्सपीरियंस बनाना’ विषय पर एक विशेष सेमिनार आयोजित किया।

इस कार्यक्रम में सूरत के रिटेल सेक्टर के प्रतिष्ठित विशेषज्ञों ने अपने अनुभव साझा करते हुए नए और उभरते एंटरप्रेन्योर्स को रिटेल बिज़नेस में सफलता हासिल करने के लिए प्रैक्टिकल मार्गदर्शन दिया।

कार्यक्रम की शुरुआत चैंबर के ऑनरेरी मिनिस्टर बिजल जरीवाला के वेलकम एड्रेस से हुई। उन्होंने कहा कि सूरत में शॉपिंग कल्चर भरोसे पर आधारित है। लोग सबसे पहले प्रोडक्ट की नहीं, बल्कि उसकी ‘दुकान’ की बात करते हैं—इसलिए रिटेल में विश्वास ही सबसे महत्वपूर्ण पूंजी है।

नवीन इलेक्ट्रॉनिक्स के अनिल जेटवानी ने बताया कि समय के साथ रिटेल तेजी से बदल रहा है और रिटेलर्स को भी खुद को बदलना होगा। आज का ग्राहक ज्यादा जानकार, जागरूक और अपेक्षा रखने वाला है।

उन्होंने कहा, “ग्राहक प्रोडक्ट नहीं, भरोसा खरीदता है।” जेटवानी ने कस्टमर ट्रस्ट बनाने, रिपीट और रेफरल बिज़नेस बढ़ाने, रिटर्न–रिप्लेसमेंट को संभालने और स्थायी ग्रोथ हासिल करने पर उपयोगी टिप्स दिए।

डी. खुशालभाई ज्वैलर्स के दीपक चोकसी ने कहा कि रिटेल की असली ताकत नॉलेज है। बदलते दौर और AI के प्रभाव को लेकर चिंताएं हैं, लेकिन रिटेल का सार हमेशा ‘कुछ नया करने’ में है। उन्होंने बताया कि रिटेलर को पॉजिटिव और नेगेटिव परिस्थितियों में फर्क समझकर रणनीति बनानी चाहिए।

धीरज संस के प्रफुल मोदी ने कहा कि रिटेल बिज़नेस में शुरुआत से ही प्रोफेशनल अप्रोच अपनाना ज़रूरी है। उन्होंने साझा किया कि स्टोर खोलने से पहले उन्होंने रिटेल कंसल्टेंट हायर किया था, जिससे उन्हें बिज़नेस सेटअप, संचालन और प्रतिस्पर्धा में टिके रहने में मदद मिली। उन्होंने अपनी ग्रोथ जर्नी के आधार पर एंटरप्रेन्योर्स को रिटेल में सफलता पाने के तरीके बताए।

चेंबर के ग्रुप चेयरमैन कमलेश गजेरा ने कार्यक्रम की रूपरेखा प्रस्तुत की, जबकि रिटेल ट्रेड कमिटी के चेयरमैन प्रमोद भगत ने सभी स्पीकर्स का परिचय दिया। एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट कमिटी के को-चेयरमैन बुद्धि सेठ ने पूरे इवेंट का संचालन किया।सेमिनार में उपस्थित एंटरप्रेन्योर्स के विभिन्न सवालों का विशेषज्ञों ने विस्तार से जवाब दिया।

कार्यक्रम में चैंबर की एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट कमिटी के चेयरमैन डॉ. राकेश दोशी सहित बड़ी संख्या में व्यापारी और एंटरप्रेन्योर्स मौजूद रहे। सेमिनार के अंत में रिटेल ट्रेड कमिटी के को-चेयरमैन मितेश शाह ने उपस्थित प्रतिभागियों को धन्यवाद देते हुए कार्यक्रम का समापन किया।

