सूरत : ज्ञान विकास हिंदी विद्यालय व स्टूडेंट इंग्लिश एकेडमी ने मनाया सिल्वर जुबली ‘संस्कृति संगम’ महोत्सव

अमर बैज एजुकेशन ट्रस्ट द्वारा संचालित ज्ञान विकास हिंदी विद्यालय एवं स्टूडेंट इंग्लिश एकेडमी के 25 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में सिल्वर जुबली ‘संस्कृति संगम’ महोत्सव का भव्य आयोजन अलथान स्थित मनपा कम्यूनिटी हॉल में किया गया। इस अवसर पर काशी-हरिद्वार सिद्धपीठ के संत श्री विजयानंदपूरी महाराज मुख्य अतिथि के रूप में विशेष रूप से उपस्थित रहे।

समारोह में अतिथि के तौर पर एस. पी. मिश्रा, बैजनाथ उपाध्याय, केंद्रीय विद्यालय के निवृत्त प्राचार्य डॉ. सी. के. त्रिपाठी, आत्माराम पांडे, लीना देसाई (शिक्षण संघ प्रमुख), सोनल कांट्रेक्टर, सूरत ब्राह्मण समाज के प्रमुख सुरेन्द्रमणि त्रिपाठी, सेक्रेटरी विजय शुक्ला, आत्माराम पांडे, राकेश दूबे, एडवोकेट विनय शुक्ला, सज्जन उपाध्याय, सीए महेश चांडक, अमित त्रिपाठी, सुभाष पांडे, आनंद पाठक, नरेन्द्र मिश्रा, ओ.पी. तिवारी सहित अनेक गणमान्य महानुभाव मौजूद रहे। कार्यक्रम का शुभारंभ दीप प्रज्वलन के साथ हुआ। मंच का संचालन ज्ञान विकास हिंदी विद्यालय के प्रिंसिपल नीरज उपाध्याय ने किया।

अपने आशीर्वचन में संत श्री विजयानंदपूरी महाराज ने बच्चों में अच्छे संस्कारों का सिंचन करने के लिए विद्यालय प्रबंधन की सराहना की। उन्होंने उपस्थित अभिभावकों से भी अपने दायित्वों का सही ढंग से निर्वहन करने, बच्चों को असामाजिक गतिविधियों और नशे से दूर रखने की अपील की। इस दौरान उन्होंने विद्यालय की चेयरपर्सन यामिनी उपाध्याय को आशीर्वाद देते हुए कहा कि जिन अभिभावकों के बच्चे उनके सानिध्य में शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं, वे सही स्थान पर हैं।

इसके पश्चात विद्यालय के विद्यार्थियों ने एक से बढ़कर एक सांस्कृतिक कार्यक्रम और देशभक्ति गीतों की मनमोहक प्रस्तुतियाँ दीं। बच्चों की प्रस्तुतियों ने न केवल जमकर तालियाँ बटोरीं, बल्कि उपस्थित दर्शकों को भावविभोर भी कर दिया। सभी अतिथियों ने विद्यार्थियों की प्रतिभा की प्रशंसा करते हुए उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना की।

इस अवसर पर डॉ. सी. के. त्रिपाठी ने कहा कि केंद्रीय विद्यालय में 33 वर्षों की सेवा के दौरान उन्होंने इस स्तर का प्रदर्शन बहुत कम देखा है। बच्चों की प्रस्तुतियाँ अत्यंत उत्कृष्ट रहीं और उन्होंने दर्शकों का दिल जीत लिया।

विद्यालय की चेयरपर्सन यामिनी उपाध्याय ने बताया कि इस महोत्सव की तैयारी में विद्यालय के छात्र-छात्राएं और शिक्षक पिछले एक महीने से निरंतर परिश्रम कर रहे थे। उन्होंने सभी विद्यार्थियों, शिक्षकों और सहयोगियों को सफल आयोजन के लिए बधाई देते हुए उनके उज्ज्वल भविष्य की शुभकामनाएँ दीं।