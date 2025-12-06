सूरत : टेक्सटाइल फेस्टिवल के तीसरे दिन उद्यमियों को एक्सपोर्ट के नए मौकों पर मार्गदर्शन

सूरत। सदर्न गुजरात चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के ग्लोबल फैब्रिक रिसोर्स एंड रिसर्च सेंटर (GFRRC) द्वारा 1 से 8 दिसंबर, 2025 तक समृद्धि, नानपुरा में आयोजित टेक्सटाइल फेस्टिवल के तीसरे दिन, अहमदाबाद के इंटरनेशनल बिजनेस एवं एक्सपोर्ट विशेषज्ञ जगत शाह ने सूरत के एंटरप्रेन्योर्स को वैश्विक बाजार में टेक्सटाइल एक्सपोर्ट की संभावनाओं पर गहन जानकारी दी।

जगत शाह ने कहा कि दुबई, नीदरलैंड्स और सिंगापुर जैसे देश भारत से टेक्सटाइल इंपोर्ट करके उन्हें दक्षिण अफ्रीका, यूरोप और दक्षिण एशिया में री-एक्सपोर्ट करते हैं। उन्होंने बताया कि सूरत के टेक्सटाइल उद्योग के लिए इन देशों को सीधे एक्सपोर्ट करने के बड़े अवसर उपलब्ध हैं।

उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि 60 वर्ष पहले जिन देशों की अर्थव्यवस्था भारत से पीछे थी, वे अब आगे निकल चुके हैं क्योंकि उनकी अर्थव्यवस्थाएं export-driven हैं। भारत की अर्थव्यवस्था अभी भी consumer-based है, लेकिन अब भारत से निर्यात तेजी से बढ़ रहा है। पिछले वर्ष भारत का सबसे बड़ा एक्सपोर्ट गंतव्य अमेरिका था।

उन्होंने कहा कि दुबई, नीदरलैंड्स और सिंगापुर भारत से टेक्सटाइल लेकर क्रमशः दक्षिण अफ्रीका, यूरोप और दक्षिण एशिया में पुनः निर्यात करते हैं। ऐसे में सूरत के एंटरप्रेन्योर्स इन क्षेत्रों में अपनी सीधी पहुंच बनाकर बड़ा बाजार हासिल कर सकते हैं।

सेमिनार में जगत शाह ने एंटरप्रेन्योर्स को यह भी समझाया कि टेक्सटाइल क्षेत्र में केवल क्वालिटी फैब्रिक बनाना पर्याप्त नहीं, बल्कि वैश्विक स्तर पर उसके प्रभावी ट्रेड की रणनीति भी जरूरी है। उन्होंने ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स, विश्वभर के बायर्स से संपर्क बनाने के तरीकों तथा एक्सपोर्ट में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के उपयोग पर भी विस्तृत चर्चा की।

जॉइंट वेंचर के कॉन्सेप्ट पर प्रकाश डालते हुए उन्होंने कहा कि यह मैन्युफैक्चरिंग नहीं बल्कि मार्केटिंग आधारित मॉडल है, जो वैश्विक बाजार में प्रोडक्ट्स के विस्तार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

कार्यक्रम में चैंबर के ग्रुप चेयरमैन गिरधरगोपाल मुंदड़ा ने फेस्टिवल की रूपरेखा प्रस्तुत की और बताया कि भारत सरकार की रोडमैप स्कीम के तहत गारमेंट एक्सपोर्ट पर सब्सिडी मिलती है तथा PLI स्कीम के कारण निर्यात में वृद्धि हो रही है।

चैंबर ऑफ कॉमर्स के प्रेसिडेंट निखिल मद्रासी ने स्वागत भाषण दिया और ऑनरेरी ट्रेजरर सीए मितेश मोदी ने सेमिनार का संचालन किया।

इस अवसर पर चैम्बर के ऑनरेरी मिनिस्टर बिजल जरीवाला, ग्रुप चेयरमैन परेश लाठिया, मनीष कपाड़िया सहित अनेक एंटरप्रेन्योर्स उपस्थित थे।

अंत में ग्रुप चेयरमैन मनीष कपाड़िया ने सभी उपस्थित अतिथियों का आभार व्यक्त कर कार्यक्रम का समापन किया।