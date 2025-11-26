सूरत : सार्वजनिक यूनिवर्सिटी ने NSS के नेतृत्व में समूहगान के साथ वंदे मातरम के 150 वर्ष उत्साहपूर्वक मनाए

लोकतेज WhatsApp channel
 सूरत ।  सार्वजनिक यूनिवर्सिटी ने अपने NSS यूनिट के सहयोग से राष्ट्रगीत वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में एक विशेष समूहगान कार्यक्रम का भव्य आयोजन किया। यह आयोजन 20 नवंबर को दोपहर 2 बजे विश्वविद्यालय परिसर में हुआ, जिसमें 170 से अधिक विद्यार्थियों, NSS स्वयंसेवकों और फैकल्टी सदस्यों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया।

यह कार्यक्रम, सार्वजनिक एज्युकेशन सोसायटी के चेयरमैन और सार्वजनिक यूनिवर्सिटी के अध्यक्ष आशिष वकील, यूनिवर्सिटी के प्रोवोस्ट डॉ. किरण पंड्या, तथा यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार आशिष देसाई के मार्गदर्शन और आशीर्वाद से आयोजित किया गया।

उनकी उपस्थिति और प्रेरक शब्दों ने कार्यक्रम को और अधिक सार्थक बनाया तथा उपस्थित जनों को वंदे मातरम के सांस्कृतिक, ऐतिहासिक और राष्ट्रभक्ति से जुड़े महत्व पर विचार करने के लिए प्रेरित किया।

इस प्रभावशाली सामूहिक प्रस्तुति के माध्यम से सार्वजनिक यूनिवर्सिटी ने युवा नागरिकों को एकता का महत्व, मातृभूमि के प्रति प्रेम और राष्ट्र निर्माण में उनकी साझा जिम्मेदारी की याद दिलाई।

ऐसे आयोजन न केवल राष्ट्रीय गर्व की भावना को मजबूत करते हैं, बल्कि सामाजिक सद्भाव, सामुदायिक एकता और जिम्मेदार व संवेदनशील युवाओं के निर्माण में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। वास्तव में, यही गुण एक प्रगतिशील भारत के निर्माण की नींव हैं।

NSS की इस पहल के जरिए सार्वजनिक यूनिवर्सिटी ने सांस्कृतिक जागरूकता, नागरिक उत्तरदायित्व और सेवा आधारित नेतृत्व को प्रोत्साहित करते हुए, सर्वांगीण शिक्षा के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को दर्शाया है। विश्वविद्यालय द्वारा विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास और जीवन-निर्माण हेतु नियमित रूप से ऐसे प्रोत्साहनात्मक कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है।

वंदे मातरम्।

