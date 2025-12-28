सूरत : होमगार्ड्स दिवस पर सूरत डी ज़ोन द्वारा रक्तदान शिविर का हुआ आयोजन

होमगार्ड्स स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में सूरत शहर होमगार्ड्स डी ज़ोन (अमरोली) द्वारा रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। यह कार्यक्रम सूरत सिटी के जिला कमांडेंट डॉ. प्रफुलभाई शिरोया के मार्गदर्शन में तथा कमांडेंट जनरल पीयूष पटेल एवं मनीष त्रिवेदी (सीनियर स्टाफ ऑफिसर, गुजरात मुख्यालय, अहमदाबाद) के आदेशानुसार 6 दिसंबर को मनाया जाने वाले होमगार्ड्स स्थापना दिवस की भावना के अंतर्गत रविवार 28 दिसंबर 2025 को रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया।

रक्तदान शिविर के दौरान उपस्थित 130 होमगार्ड्स को जिला कमांडेंट डॉ. प्रफुलभाई शिरोया साहेब ने रक्तदान, नेत्रदान, देहदान एवं अंगदान के महत्व पर विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने यातायात नियमों के पालन पर विशेष जोर देते हुए दोपहिया वाहन चालकों को हेलमेट अनिवार्य रूप से पहनने की अपील की। साथ ही उत्तरायण पर्व को ध्यान में रखते हुए पतंग की डोर से होने वाले हादसों से बचाव के लिए दोपहिया वाहनों में सेफ्टी गार्ड लगाने, स्वच्छता अभियान से जुड़ने तथा प्रतिवर्ष वृक्षारोपण करने जैसे सामाजिक दायित्वों को अपनाने का संदेश दिया।

रक्तदान शिविर में कुल 22 होमगार्ड्स ने स्वेच्छा से रक्तदान किया। इन रक्तदाताओं को रेड क्रॉस ब्लड बैंक की ओर से हेलमेट एवं प्रमाण-पत्र प्रदान कर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में स्टाफ ऑफिसर (लोक संपर्क) जिग्नेशसिंह ठाकुर, सच्चिन यूनिट अधिकारी थॉमस पठारे तथा प्लाटून कमांडर चिराग धन्नी की उपस्थिति रही। अंत में डी ज़ोन ऑफिसर कमांडिंग जयंतिभाई एच. दवे ने सभी का आभार व्यक्त किया। कार्यक्रम का समापन राष्ट्रगान के साथ किया गया।