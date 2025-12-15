सूरत : रानी तालाब इलाके में जर्जर मकान गिरा, मलबे में दबे दो बुजुर्ग सुरक्षित निकाले गए

सूरत। सूरत के डूंगर स्ट्रीट स्थित रानी तालाबा (झील) इलाके में शुक्रवार को एक जर्जर मकान का पिछला हिस्सा अचानक गिर गया, जिससे बड़ा हादसा होते-होते टल गया।

मकान नंबर 12/359 की ग्राउंड प्लस दो मंज़िला इमारत की पहली और दूसरी मंज़िल एक साथ ढह गई। हादसे के समय घर के भीतर मौजूद 69 वर्षीय खलील अब्दुलभाई रहीम पेटीवाला और 67 वर्षीय सईद इस्माइल पेटीवाला मलबे में दब गए।

घटना की जानकारी मिलते ही आसपास के लोग मौके पर पहुंचे और तुरंत फायर डिपार्टमेंट को सूचना दी। हालात की गंभीरता को देखते हुए घांचीशेरी और नवसारी बाजार फायर स्टेशन की टीमें तुरंत घटनास्थल पर पहुंचीं।

फायर अधिकारियों और कर्मचारियों ने सावधानीपूर्वक रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया। इस दौरान पत्थर और लकड़ी के भारी मलबे के बीच फंसे दोनों बुजुर्गों को एक-एक कर सुरक्षित बाहर निकाला गया।

रेस्क्यू के दौरान पूरी सतर्कता बरती गई, ताकि किसी को गंभीर चोट न पहुंचे। सौभाग्य से, दोनों बुजुर्गों को केवल मामूली चोटें आईं। मलबे से बाहर निकालने के बाद उन्हें 108 एम्बुलेंस की मदद से अस्पताल पहुंचाया गया, जहां डॉक्टरों के अनुसार दोनों की हालत फिलहाल स्थिर है।

प्रारंभिक जांच में मकान के गिरने का कारण उसकी जर्जर हालत बताया जा रहा है। फायर डिपार्टमेंट की त्वरित और साहसिक कार्रवाई से दो लोगों की जान बच गई, जिसकी स्थानीय लोगों ने सराहना की।

फिलहाल एहतियातन मकान के बचे हुए कमजोर हिस्सों को हटाने और आसपास के क्षेत्र को सुरक्षित करने की कार्रवाई जारी है।