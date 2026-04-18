सूरत : ‘चाय पर संवाद’ में जगदीश विश्वकर्मा ने कार्यकर्ताओं को दिया चुनावी प्रशिक्षण

सूरत। सूरत नगर निगम चुनाव के नज़दीक आते ही भारतीय जनता पार्टी ने अपने चुनावी अभियान को तेज कर दिया है। इसी क्रम में अडाजन क्षेत्र में गुजरात प्रदेश भाजपा अध्यक्ष एवं राज्य मंत्री जगदीश विश्वकर्मा की मौजूदगी में ‘चाय पर संवाद’ कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें कार्यकर्ताओं को चुनावी रणनीति और संगठनात्मक तैयारी का प्रशिक्षण दिया गया।

कार्यक्रम के दौरान जगदीश विश्वकर्मा एक शिक्षक की भूमिका में नजर आए। उन्होंने विशेष रूप से महिला कार्यकर्ताओं के साथ संवाद करते हुए उनसे विभिन्न सरकारी योजनाओं की जानकारी पूछी और उन्हें जमीनी स्तर पर प्रभावी तरीके से काम करने के निर्देश दिए।

उन्होंने जोर देकर कहा कि केवल नारेबाज़ी से काम नहीं चलेगा, बल्कि प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना और अन्य महिला कल्याण योजनाओं के लाभार्थियों तक सीधे पहुंचना होगा।

मंत्री ने कार्यकर्ताओं को यह भी निर्देश दिया कि वे मतदाताओं से संपर्क के दौरान योजनाओं के लाभार्थियों की सूची अपने पास रखें और डेटा आधारित तरीके से संवाद स्थापित करें। इसे उन्होंने प्रभावी चुनावी रणनीति का महत्वपूर्ण हिस्सा बताया।

कार्यक्रम के दौरान विपक्षी दलों पर भी निशाना साधा गया। बातचीत के दौरान कार्यकर्ताओं द्वारा की गई टिप्पणी का उल्लेख करते हुए विश्वकर्मा ने कहा कि कुछ राजनीतिक दल केवल चुनाव के समय ही सक्रिय होते हैं, जबकि भाजपा कार्यकर्ता पूरे वर्ष जनता के बीच रहकर सेवा कार्य करते हैं।

उन्होंने महिला मोर्चा की भूमिका को विशेष रूप से महत्वपूर्ण बताते हुए कहा कि संगठन को मजबूत करने और अधिक से अधिक मतदाताओं तक पहुंचने में महिलाओं की भागीदारी निर्णायक साबित होगी।

इस ‘चाय पर संवाद’ कार्यक्रम के माध्यम से पार्टी ने कार्यकर्ताओं में उत्साह भरने और चुनाव से पहले अंतिम रणनीति को मजबूत करने का प्रयास किया।