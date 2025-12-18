सूरत : अटल काव्यांजलि प्रतियोगिता में श्री कृष्णाराज विद्यालय के विद्यार्थियों की उत्साहपूर्ण सहभागिता

भारत के पूर्व प्रधानमंत्री, प्रख्यात कवि एवं भारत रत्न स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की जन्म शताब्दी के अवसर पर गुरुवार, 18 दिसंबर 2025 को “अटल काव्यांजलि” प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। यह प्रतियोगिता शिक्षा कार्यालय, सूरत के सौजन्य से भारतीय स्टेट बैंक प्रशासनिक कार्यालय द्वारा विद्या कुंज इंग्लिश मीडियम स्कूल, हनी पार्क क्षेत्र, अडाजन, सूरत में आयोजित की गई।

इस प्रतियोगिता में श्री कृष्णाराज विद्यालय, पांडेसरा, सूरत के विद्यार्थियों ने उत्साहपूर्वक सहभागिता की। विद्यालय के माध्यमिक विभाग से कक्षा 10 के विद्यार्थी शिवा विवेक कुमार त्रिपाठी एवं मानसी कमलेश कुमार गौतम ने भाग लिया, जबकि उच्चतर माध्यमिक विभाग से कक्षा 11 की छात्राएं खुशी प्रवीणकुमार गुप्ता और ज्योति रणजीत सिंह राजपूत ने प्रतियोगिता में अपनी प्रस्तुति दी।

प्रतियोगिता के दौरान विद्यार्थियों को विद्यालय की शिक्षिका कोमल शांतिलाल साहू का मार्गदर्शन प्राप्त हुआ। विद्यालय के मैनेजिंग ट्रस्टी डॉ. राजेन्द्र सिंह कुशवाहा ने विद्यार्थियों को प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए हार्दिक शुभकामनाएं देते हुए उनका मनोबल बढ़ाया। वहीं विद्यालय के प्रधानाचार्य ने भी प्रतियोगिता में भाग लेने वाले सभी विद्यार्थियों को सफलता के लिए शुभेच्छाएं प्रेषित कीं।