सूरत

सूरत : राज टेक्सटाइल मार्केट में भीषण आग, करोड़ों का कपड़ा जलकर खाक

सूरत। परवत पाटिया स्थित राज टेक्सटाइल मार्केट में बुधवार (10 दिसंबर) की सुबह भीषण आग लगने से करोड़ों का कपड़ा जलकर खाक हो गया। आग मार्केट की तीसरी, पांचवीं और सातवीं मंजिल तक फैल गई। घटना की सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की 22 गाड़ियां मौके पर पहुंचीं और कई घंटों की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया।

सुबह लगी आग पर दोपहर में नियंत्रण पाया गया था, लेकिन कूलिंग प्रोसेस के दौरान तीनों मंजिलों पर दोबारा आग भड़क उठी। फायर ब्रिगेड के जवानों ने तुरंत मोर्चा संभालकर आग बुझाने का काम फिर शुरू किया।

फायर ऑफिसर ईश्वर पटेल के अनुसार, प्रारंभिक जांच में आग लगने का कारण लिफ्ट वायरिंग की समस्या माना जा रहा है। हालांकि, पूरी तरह आग बुझने और जांच के बाद ही स्पष्ट जानकारी सामने आएगी। राहत की बात यह है कि घटना में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है।

जानकारी के मुताबिक, आग लिफ्ट की वायरिंग के ज़रिए ग्राउंड फ्लोर से सीधे सातवीं मंजिल तक पहुंच गई। मार्केट की दुकानों में भारी मात्रा में सिंथेटिक फैब्रिक स्टोर होने के कारण आग तेजी से फैलती गई।

सिंथेटिक सामग्री जलने से गाढ़ा और जहरीला धुआं निकलने लगा, जिससे फायरमैन को ऑक्सीजन मास्क पहनकर ही अंदर प्रवेश करना पड़ा। सुरक्षा के लिए पूरी बिल्डिंग की बिजली सप्लाई काटनी पड़ी।

आग की गंभीरता को देखते हुए शहर के 9 फायर स्टेशनों से 15 से अधिक फायर फाइटिंग गाड़ियां और टीमें मौके पर भेजी गईं। फायरफाइटर्स ने लगातार चार घंटे से अधिक समय तक आग बुझाने का प्रयास किया, जिसके बाद आग पर नियंत्रण पाया जा सका। हालांकि दुकानों में सिंथेटिक फैब्रिक होने के कारण कूलिंग प्रोसेस लंबा चलने की संभावना है।

घटना के चलते मार्केट क्षेत्र में अफरा-तफरी और ट्रैफिक जाम की स्थिति न बने, इसके लिए पुलिस ने बैरिकेड्स लगाकर पूरे क्षेत्र को नियंत्रित किया।पुलिस और फायर विभाग ने आसपास के लोगों से सहयोग की अपील की है।

