सूरत : ताप्ती वैली इंटरनेशनल स्कूल में यूनिवर्सिटी फेयर 2025 का सफल आयोजन

सूरत में 6 दिसंबर 2025 को ताप्ती वैली इंटरनेशनल स्कूल में आयोजित यूनिवर्सिटी फेयर 2025 का सफलतापूर्वक आयोजन किया गया। यह मेला सूरत के सभी विद्यार्थियों के लिए खुला था, जिसमें तीस प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों ने भाग लिया।

इनमें अशोका यूनिवर्सिटी, एनएमआईएमएस यूनिवर्सिटी, फ्लेम यूनिवर्सिटी, प्लाक्षा यूनिवर्सिटी और शिव नादर यूनिवर्सिटी प्रमुख रूप से शामिल थीं।

इस शैक्षणिक मेले में स्कूली छात्र, कॉलेज के विद्यार्थी और उनके अभिभावक बड़ी संख्या में उपस्थित रहे। इस मेले ने विद्यार्थियों और अभिभावकों को भारत के शीर्ष विश्वविद्यालयों के बारे में निकट से जानने और उनसे सीधी जानकारी प्राप्त करने का महत्वपूर्ण अवसर प्रदान किया।

विद्यार्थियों को विभिन्न पाठ्यक्रमों, प्रवेश प्रक्रिया, छात्रवृत्ति, अंतरराष्ट्रीय अवसरों तथा करियर विकल्पों से संबंधित विस्तृत जानकारी सीधे विश्वविद्यालय प्रतिनिधियों से प्राप्त करने का अवसर मिला।

यह यूनिवर्सिटी फेयर ताप्ती वैली इंटरनेशनल स्कूल के करियर काउंसलिंग सेल के अंतर्गत आयोजित किया गया था, जिसका उद्देश्य विद्यार्थियों को सही करियर चयन के लिए मार्गदर्शन प्रदान करना है। छात्रों के लिए यह मेला करियर से जुड़ी शंकाओं के समाधान का एक प्रभावशाली मंच सिद्ध हुआ।

समर्पित करियर काउंसलर्स की अनुभवी टीम और नियमित मार्गदर्शन सत्रों के माध्यम से ताप्ती वैली इंटरनेशनल स्कूल के विद्यार्थी भविष्य के लिए तैयार हो रहे हैं।

इस तरह के आयोजनों से विद्यालय की गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और श्रेष्ठ करियर मार्गदर्शन के प्रति प्रतिबद्धता स्पष्ट होती है, जिससे यह सूरत के अग्रणी शैक्षणिक संस्थानों में अपनी पहचान बनाए हुए है।