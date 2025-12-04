सूरत : साकेत समूह का स्वच्छता अभियान, मां तापी की पवित्रता बचाने के लिए ‘भगवान सम्मान पेटी’ की स्थापना

सूरत। मां तापी नदी की पवित्रता और स्वच्छता बनाए रखने के उद्देश्य से साकेत समूह ने सराहनीय पहल की है। अक्सर देखा जाता है कि लोग पुराने धार्मिक फ़ोटो, खंडित मूर्तियां और पूजन सामग्री नदी किनारे या नदी में प्रवाहित कर देते हैं, जिससे जल प्रदूषण बढ़ता है।

धार्मिक आस्था और पर्यावरण संरक्षण के संतुलन को ध्यान में रखते हुए साकेत समूह ने इस समस्या के समाधान के लिए एक सुव्यवस्थित और सम्मानजनक व्यवस्था की शुरुआत की है।

समूह द्वारा शहर में ‘भगवान सम्मान पेटी’ नामक संग्रह स्थल स्थापित किया गया है। यहां सूरत के नागरिक अपने घरों में मौजूद पुरानी तस्वीरें, खंडित मूर्तियां या ऐसी कोई धार्मिक सामग्री, जिसे नदी में विसर्जित नहीं करना चाहिए, जमा कर सकते हैं। इस स्थल पर संपर्क नंबर भी उपलब्ध कराए गए हैं ताकि लोग आसानी से अपनी वस्तुएं सुरक्षित रूप से यहां जमा कर सकें।

साकेत समूह ने इस सेवा को पूरे सूरत शहर में उपलब्ध कराने का संकल्प लिया है, साथ ही नागरिकों को भी अपने-अपने क्षेत्रों में ऐसी सेवाओं की पहल करने के लिए प्रेरित किया जा रहा है।

समूह ने विशेष रूप से नारी शक्तियों से अपील की है कि इस जनसेवा का प्रचार-प्रसार करें और पर्यावरण संरक्षण में अपना योगदान दें।

अभियान के तहत लोगों से आग्रह किया गया है कि पूजन सामग्री को कहीं भी न नदी में, न पेड़ों के नीचे, न सार्वजनिक स्थलों पर फेंका जाए। इसके बजाय इस तरह के निर्धारित संग्रह स्थल पर लाकर सम्मानपूर्वक रखा जाए।

साकेत समूह की इस पहल का उपस्थित नागरिकों ने जोरदार तालियों से स्वागत किया। साथ ही अन्य सामाजिक संस्थाओं और नागरिकों से भी अनुरोध किया गया कि वे इस नेक कार्य से प्रेरित होकर इसमें अधिक से अधिक सहयोग दें और मां तापी की स्वच्छता और धार्मिक आस्था की मर्यादा को बनाए रखने में अपनी भूमिका निभाएं।