सूरत :  दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे पर गडकरी का बड़ा ऐलान: नवसारी से भरूच तक की सड़क 31 दिसंबर तक खुलेगी

सूरत। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने आज सूरत दौरे के दौरान दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे (नेशनल एक्सप्रेस हाईवे-1) के संबंध में एक महत्वपूर्ण घोषणा की।

उन्होंने कहा कि नवसारी से भरूच तक की एक्सप्रेसवे सड़क 31 दिसंबर तक लोगों के लिए खोल दी जाएगी।

सूरत एयरपोर्ट पर मेयर दक्षेश मावाणी और शहर भाजपा अध्यक्ष परेश पटेल समेत अधिकारियों ने केंद्रीय मंत्री का स्वागत किया। इस दौरान मेयर ने गडकरी से नेशनल एक्सप्रेस हाईवे-1 पर किम (KIM) के पास चल रहे काम को जल्दी पूरा करने की मांग की।

उन्होंने बताया कि इस निर्माण कार्य के कारण सूरत के लोगों को काफी देरी का सामना करना पड़ता है।

केंद्रीय मंत्री गडकरी का यह आश्वासन नवसारी और भरूच के बीच यात्रा करने वालों के लिए बड़ी राहत लेकर आएगा।