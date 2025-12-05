लोकतेज WhatsApp channel
चार प्रमुख रिटेल प्रोडक्ट—गृह ऋण, कार ऋण, एमएसएमई ऋण और सेविंग्स अकाउंट को बढ़ावा देने पर फोकस

सूरत : बैंक ऑफ़ बड़ौदा ने लॉन्च किया नया ‘मास्टरस्ट्रोक’ अभियान, सचिन तेंदुलकर बने एड फिल्म का हिस्सा

सूरत। भारत के प्रमुख सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक, बैंक ऑफ़ बड़ौदा ने अपने ग्लोबल ब्रांड एंबेसडर सचिन तेंदुलकर के साथ नए विज्ञापन अभियान ‘मास्टरस्ट्रोक’ की शुरुआत की है।

पिछले साल के सफल अभियान ‘प्ले द मास्टरस्ट्रोक’ के बाद बैंक ने इस बार जीवन के अहम वित्तीय फैसलों पर ध्यान केंद्रित करते हुए यह नया कैंपेन लॉन्च किया है।

अभियान का मुख्य संदेश यह है कि सपनों का घर खरीदना हो, नई कार का लेना हो या व्यवसाय में निवेश, इन सभी महत्वपूर्ण फैसलों के लिए सही वित्तीय साझेदार का चुनाव ही असली ‘मास्टरस्ट्रोक’ साबित होता है।

यह नया अभियान बैंक की रिटेलाइज़ेशन रणनीति के अनुरूप बनाया गया है और इसमें बैंक के चार प्रमुख उत्पादों—गृह ऋण, कार ऋण, एमएसएमई ऋण (बॉब डिजी उद्यम) और बॉब मास्टरस्ट्रोक लाइट सेविंग्स अकाउंट पर विशेष जोर दिया गया है।

इन उत्पादों के लिए चार मनोरंजक और लोगों से जुड़ने वाली विज्ञापन फिल्में बनाई गई हैं, जिनमें बैंक की डिजिटल सुविधा, ग्राहक-केंद्रित सेवाओं और भरोसेमंद समाधानों को दर्शाया गया है।

सादगी और विश्वास का प्रतीक माने जाने वाले सचिन तेंदुलकर इन फिल्मों में यह संदेश मजबूत करते हैं कि सही बैंकिंग पार्टनर आपके सपनों को हकीकत में बदल सकता है।

बैंक ऑफ़ बड़ौदा के मुख्य महाप्रबंधक (मानव संसाधन एवं मार्केटिंग) शैलेन्द्र सिंह ने कहा, “नया मास्टरस्ट्रोक अभियान इस विचार को आगे बढ़ाता है कि व्यक्ति और व्यवसाय, दोनों के लिए सही वित्तीय साझेदार का चुनाव बेहद जरूरी है। बैंक ऑफ़ बड़ौदा इस भरोसेमंद साथी के रूप में ग्राहकों के साथ है, और सचिन तेंदुलकर इसके आदर्श प्रतीक हैं।”

अभियान का टीज़र #WhatIsYourMasterstroke पहले ही सोशल मीडिया पर चर्चा में है। इसमें प्रसिद्ध इन्फ्लुएंसर्स जैसे क्रिकेट कमेंटेटर जतिन सप्रू और कर्ली टेल्स की एडिटर-इन-चीफ कामिया जानी भी शामिल हैं।

अभियान को देशभर में पहुंचाने के लिए टीवी, प्रिंट, सोशल मीडिया, रेडियो, आउटडोर और सिनेमा सहित विभिन्न माध्यमों पर कई भाषाओं में इसका प्रचार-प्रसार किया जा रहा है।

