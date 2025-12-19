सूरत : भेस्तान में पीएम आवास योजना को मिली रफ्तार, 203 करोड़ का EWS-1 हाउसिंग प्रोजेक्ट मंज़ूर

सूरत। सूरत म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत भेस्तान इलाके में बड़े पैमाने पर हाउसिंग प्रोजेक्ट शुरू करने का अहम फैसला लिया है।

शुक्रवार को आयोजित स्लम डिपार्टमेंट कमेटी की बैठक में भेस्तान TP स्कीम नंबर-54 के फाइनल प्लॉट नंबर-71 पर EWS (आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग) के लिए आवास निर्माण हेतु 203 करोड़ रुपये के एस्टीमेट को मंजूरी दे दी गई है।

इस मंजूरी के साथ ही म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन आने वाले दिनों में टेंडर प्रक्रिया शुरू करेगा। सूरत नगर निगम द्वारा तैयार प्रोजेक्ट के अनुसार, इस योजना के तहत 1568 EWS-1 कैटेगरी के घरों के साथ 12 दुकानें बनाई जाएंगी।

स्लम कमिटी के अध्यक्ष विजय चौमाल ने जानकारी देते हुए कहा कि यह पूरा प्रोजेक्ट प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत लागू किया जाएगा, जिसका मुख्य उद्देश्य गरीब और कमजोर वर्ग के लोगों को किफायती दरों पर पक्का घर उपलब्ध कराना है।

केंद्र और राज्य सरकार द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना के माध्यम से हर वर्ग के लोगों को अपना घर देने की दिशा में लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। जहां अपर और मिडिल क्लास के लिए घर खरीदना अपेक्षाकृत आसान है, वहीं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए यह एक बड़ी चुनौती बन जाता है। इसी चुनौती को ध्यान में रखते हुए यह योजना लागू की गई है, ताकि गरीब परिवार भी सम्मानजनक जीवन जी सकें।

अध्यक्ष विजय चौमाल ने अधिक जानकारी देते हुए कहा कि एक फ्लैट की किमत लगभग 10.50 लाख के आसपास रहेगी जिसमें 1.50 लाख की सबसिडी केन्द्र सरकार, 2 लाख की सबसिडी राज्य सरकार, सूरत नगर निगम निःशुल्क जमीन प्रदान करेगी। लाभार्थी से अधिकत्तम 7 लाख रुपये मिलाकर कुल 10.50 लाख में दो रूम, किचन, टॉयलेट, वोश रूम बाल्कनी वाला फ्लैट तैयार किया जायेगा।

गुजरात राज्य के हाउसिंग डिपार्टमेंट ने पहले सूरत म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को वर्ष 2025-26 के लिए 30 हजार घरों के निर्माण का लक्ष्य दिया था, जिसे बाद में बढ़ाकर 50 हजार घर कर दिया गया। इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए नगर निमग शहर के विभिन्न इलाकों में नई हाउसिंग योजनाएं लागू कर रहा है।

इसी क्रम में भेस्तान इलाके में EWS -1 कैटेगरी के अंतर्गत 1568 घर और 12 दुकानों के निर्माण के लिए 203 करोड़ रुपये का प्रस्ताव स्लम डिपार्टमेंट कमेटी के समक्ष रखा गया था। विस्तृत चर्चा के बाद कमेटी ने इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। अब जल्द ही टेंडर जारी कर निर्माण कार्य शुरू किया जाएगा।