सूरत

सूरत का 'स्टीम हाउस इंडिया' ₹425 करोड़ का IPO लाएगा

सचिन GIDC की कंपनी ने SEBI के पास UDRHP दाखिल किया; कम्युनिटी बॉयलर सिस्टम में रखती है एकाधिकार

सूरत। सूरत के सचिन GIDC में स्थित स्टीम हाउस इंडिया लिमिटेड, जो भारत में कम्युनिटी बॉयलर सिस्टम के क्षेत्र में एकाधिकार (मोनोपॉली) रखती है, अब पब्लिक होने जा रही है।

कंपनी ने ₹425 करोड़ तक का आरंभिक सार्वजनिक निर्गम (IPO) लाने की तैयारी करते हुए सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया (SEBI) के पास अपना अपडेटेड ड्राफ्ट रेड हेरिंग प्रॉस्पेक्टस (UDRHP) दाखिल कर दिया है।

IPO का विवरण इस प्रकार है। कंपनी ने 1 जुलाई, 2025 को एक गोपनीय ड्राफ्ट रेड हेरिंग प्रॉस्पेक्टस (CDRHP) दाखिल किया था, जिसके लिए 14 अक्टूबर, 2025 को SEBI से ऑब्जर्वेशन प्राप्त हुए थे।

कुल प्रस्तावित IPO मूल्य: ₹425 करोड़ तक।

फेस वैल्यू: ₹2 प्रति इक्विटी शेयर।

फ्रेश इश्यू (Fresh Issue): ₹345 करोड़ तक के इक्विटी शेयर।

ऑफर फॉर सेल (OFS): ₹30 करोड़ तक के इक्विटी शेयर।

इस OFS में, प्रमोटर सेलिंग शेयरहोल्डर विशाल सावारप्रसाद बुधिया द्वारा ₹30 करोड़ तक के इक्विटी शेयर शामिल हैं।

स्टीम हाउस इंडिया लिमिटेड का यह कदम भारतीय बाज़ार में औद्योगिक सेवाओं और ऊर्जा दक्षता समाधानों के बढ़ते महत्व को दर्शाता है।

