सूरत : BMCM में SPSS आधारित रिसर्च मेथडोलॉजी और डेटा एनालिसिस पर एक सप्ताह का FDP सफलतापूर्वक संपन्न

सूरत। भगवान महावीर कॉलेज ऑफ़ मैनेजमेंट (BMCM) में IQAC के तहत 1 से 6 दिसंबर 2025 तक “SPSS का इस्तेमाल करके रिसर्च मेथडोलॉजी और डेटा एनालिसिस” विषय पर एक सप्ताह का फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम (FDP) सफलतापूर्वक आयोजित किया गया।

कार्यक्रम की शुरुआत औपचारिक उद्घाटन और दीप प्रज्वलन समारोह के साथ हुई, जिसमें BMU के प्रोवोस्ट डॉ. निर्मल शर्मा ने प्रतिभागियों को प्रेरणादायक संबोधन दिया।

FDP में 50 से अधिक फैकल्टी सदस्यों और रिसर्च स्कॉलर्स ने भाग लिया। पूरा कार्यक्रम एसोसिएट प्रोफेसर एवं रिसर्च सेंटर कोऑर्डिनेटर डॉ. राधा व्यास द्वारा लिए गए रिच, इंटरैक्टिव और प्रैक्टिकल सेशन पर आधारित रहा।

उन्होंने रिसर्च प्रॉब्लम की पहचान, लिटरेचर रिव्यू, रेफरेंसिंग टेक्नीक, हाइपोथीसिस निर्माण, क्वेश्चनेयर डिज़ाइन और SPSS के माध्यम से डेटा एनालिसिस जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर विस्तृत मार्गदर्शन दिया।

कार्यक्रम का उद्देश्य प्रतिभागियों की रिसर्च स्किल्स को मजबूत करना और उच्च-स्तरीय एकेडमिक रिसर्च को बढ़ावा देना था। BMCM डायरेक्टर डॉ. स्वेता आर. कुमार के मार्गदर्शन और समर्थन में संपन्न यह FDP प्रतिभागियों से अत्यंत सकारात्मक प्रतिक्रिया के साथ सफलतापूर्वक समाप्त हुआ।