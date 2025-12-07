सूरत : हर्षोल्लास से मनाया गया होमगार्ड्स स्थापना दिवस

शनिवार 6 दिसंबर 2025 को होमगार्ड्स स्थापना दिवस के अवसर पर कमांडेंट जनरल पीयूष पटेल (होमगार्ड्स, गुजरात राज्य, अहमदाबाद) के मार्गदर्शन में गुजरात राज्य के सभी जिलों में स्थापना दिवस का उत्सव हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इसी क्रम में सूरत शहर में कमांडेंट डॉ. प्रफुलभाई शिरोया की अध्यक्षता में स्थापना दिवस का भव्य आयोजन किया गया।

कार्यक्रम के दौरान डिसेबल वेलफेयर द्वारा संचालित दिव्यांग विद्यालय के बच्चों के लिए विशेष भोजन सेवा कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें कुल 210 दिव्यांग बच्चों को सभी अधिकारियों एवं NCO द्वारा प्रेमपूर्वक भोजन कराया गया। इस सेवा कार्य से बच्चों के चेहरों पर खुशी साफ झलकने लगी।

इसके पश्चात डुमस स्थित होमगार्ड्स संस्था के संस्थापक, भारत रत्न एवं पूर्व प्रधानमंत्री स्व. मोरारजी देसाई की प्रतिमा पर पुष्पांजलि एवं सूत की माला (आंटी) अर्पित कर श्रद्धांजलि दी गई। इसके बाद डुमस चोपाटी क्षेत्र में स्वच्छता अभियान चलाया गया, जिसमें होमगार्ड्स के जवानों एवं अधिकारियों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया।

इस अवसर पर PRO जिग्नेशभाई ठाकोर, इंस्पेक्टर जयदीपभाई कातर्या, डिवीजनल कमांडर थोमस भटारे, ऑफिसर कमांडिंग सचिन यूनिट विजय महाजन (SPC C ज़ोन), राकेश वाध (SPC C ज़ोन), प्रकाशकुमार मौर्य (प्लाटून कमांडर, सचिन यूनिट) सहित पार्ट-टाइम क्लर्क, NCO एवं बड़ी संख्या में होमगार्ड्स जवान उपस्थित रहे। होमगार्ड्स स्थापना दिवस का यह कार्यक्रम सेवा, अनुशासन और सामाजिक जिम्मेदारी के भाव के साथ हर्षोल्लास एवं धूमधाम से संपन्न हुआ।