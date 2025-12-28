लोकतेज WhatsApp channel
फोलो करने यहां क्लिक करें
सूरत

सूरत : विप्र फाउंडेशन सूरत द्वारा गौ सेवा व सनातन संस्कृति को समर्पित श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ 8 जनवरी से 

मुख्य यजमान घनश्याम सेवग एवं तोलाराम सारस्वत की अध्यक्षता में संपन्न हुआ भूमिपूजन 

On
सूरत : विप्र फाउंडेशन सूरत द्वारा गौ सेवा व सनातन संस्कृति को समर्पित श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ 8 जनवरी से 

विप्र फाउंडेशन परिवार, सूरत द्वारा आयोजित श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ (08 जनवरी से 14 जनवरी 2026) के निमित्त रविवार 28 दिसंबर को शुभ एवं पावन भूमि पूजन कार्यक्रम विधि-विधान एवं वैदिक मंत्रोच्चार के साथ संपन्न हुआ। कार्यक्रम के मुख्य यजमान घनश्याम सेवग रहे, जबकि आयोजन तोलाराम सारस्वत की अध्यक्षता में संपन्न हुआ।

यह दिव्य श्रीमद् भागवत कथा पूर्णतः गौ माता की सेवा, संरक्षण एवं गौरव को समर्पित है। भूमि पूजन के अवसर पर सूरत की विभिन्न सामाजिक संस्थाओं की गरिमामयी उपस्थिति रही, जिससे आयोजन की शोभा और भी बढ़ गई।

श्रद्धा, भक्ति और सामूहिक संकल्प के साथ कथा स्थल का भूमि पूजन कर गौ भक्ति, सनातन संस्कृति तथा सामाजिक एकता का संदेश दिया गया। इस अवसर पर उपस्थित जनसमूह ने भगवान श्रीकृष्ण एवं गौ माता से यह प्रार्थना की कि यह श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ निर्विघ्न, सफल एवं फलदायी हो तथा समाज में धर्म, सेवा और सद्भाव की भावना को और अधिक सुदृढ़ करे।

कथा संयोजक गिरधारी सिंह राजपुरोहित ने कार्यक्रम में पधारकर समस्त सामाजिक संस्थाओं एवं गौ भक्तों का आभार व्यक्त किया तथा सभी से गौ सेवा में सक्रिय सहयोग करने की अपील की।

Follow Us On Follow Us on Google NEws
Tags: Surat

Related Posts

सूरत के विवान शाह ने राष्ट्रीय बैडमिंटन चैंपियनशिप में जीता कांस्य पदक

सूरत के विवान शाह ने राष्ट्रीय बैडमिंटन चैंपियनशिप में जीता कांस्य पदक

सूरत :  “एक शाम श्री माजीसा माँ के नाम” विशाल भक्ति संध्या 21 दिसंबर को 

सूरत :  “एक शाम श्री माजीसा माँ के नाम” विशाल भक्ति संध्या 21 दिसंबर को 

सूरत : पी.पी. सवाणी ग्रुप के ‘कोयलड़ी’ विवाह महोत्सव की शुरुआत, बेटियों के हाथों में मेहंदी लगाकर हुई रस्म

सूरत : पी.पी. सवाणी ग्रुप के ‘कोयलड़ी’ विवाह महोत्सव की शुरुआत, बेटियों के हाथों में मेहंदी लगाकर हुई रस्म

सूरत : अखिल भारतीय अग्रवाल संगठन की दो दिवसीय राष्ट्रीय कार्यकारिणी बैठक 20–21 दिसंबर को धूलिया में

सूरत : अखिल भारतीय अग्रवाल संगठन की दो दिवसीय राष्ट्रीय कार्यकारिणी बैठक 20–21 दिसंबर को धूलिया में