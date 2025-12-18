लोकतेज WhatsApp channel
सूरत

सूरत : कादरशा की नाल इलाके में बिना मानसून गटर ओवरफ्लो, ड्रेनेज लीकेज से जनता परेशान

दो दिनों से सड़क पर भर रहा सीवेज का पानी, नगर निगम की मरम्मत नाकाफी, बीमारी फैलने की आशंका

सूरत। सूरत नगर निगम के सेंट्रल ज़ोन अंतर्गत कादरशा की नाल इलाके में पिछले दो दिनों से गटर में पानी भरने की गंभीर समस्या सामने आई है। बिना मानसून के ही सड़क पर सीवेज का गंदा पानी फैलने से स्थानीय निवासियों और वाहन चालकों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।

स्थानीय लोगों के अनुसार, क्षेत्र में ड्रेनेज और पानी की लाइन लीकेज की शिकायतें लगातार की जा रही हैं, लेकिन नगर निगम द्वारा की गई मरम्मत प्रभावी साबित नहीं हो रही है। बताया जा रहा है कि बुधवार को मरम्मत कार्य किया गया था, लेकिन गुरुवार सुबह से एक बार फिर सड़क पर सीवेज का पानी भरने लगा।

गौरतलब है कि मानसून के दौरान इस इलाके में जलभराव की समस्या थी, जिसे बाद में नगर निगम ने हल कर लिया था। हालांकि, अब बिना बारिश के ही गंदा पानी सड़कों पर फैलना प्रशासनिक लापरवाही की ओर इशारा कर रहा है।

सीवेज के पानी से दुर्गंध, फिसलन और यातायात में बाधा उत्पन्न हो रही है। वहीं, स्थानीय लोगों को महामारी और संक्रामक बीमारियों के फैलने का डर सता रहा है। वाहन चालकों को भी इस मार्ग से गुजरने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है।

स्थानीय निवासियों ने मांग की है कि नगर निगम इस समस्या का स्थायी समाधान करे और ड्रेनेज लीकेज को तुरंत दुरुस्त किया जाए, ताकि लोगों को राहत मिल सके और किसी बड़ी स्वास्थ्य समस्या से बचा जा सके।

