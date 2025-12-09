सूरत : चैंबर ऑफ कॉमर्स द्वारा विविध औद्योगिक दौरों का सफल आयोजन

सूरत। सदर्न गुजरात चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने नवंबर 2020 के महीने में शहर में विभिन्न स्थानों पर सफल इंडस्ट्रियल विज़िट्स आयोजित किए।

इन विज़िट्स का मुख्य उद्देश्य सदस्यों को आधुनिक तकनीक, सस्टेनेबल प्रोडक्शन मॉडल और नए उद्योगों की दिशा में हो रहे विकास से रूबरू कराना था।

5 नवंबर, 2020 को चैंबर के एक प्रतिनिधिमंडल ने सचिन GIDC स्थित स्टीम हाउस इंडिया लिमिटेड का दौरा किया। यहाँ मेंबर्स को कम्युनिटी बॉयलर सिस्टम जैसी इको-फ्रेंडली और ऊर्जा बचत करने वाली सुविधाओं का विस्तृत परिचय दिया गया। टीम ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित स्टीम मैनेजमेंट सिस्टम और उन्नत पॉल्यूशन कंट्रोल टेक्नोलॉजी के बारे में भी जानकारी प्राप्त की।

दूसरा इंडस्ट्रियल विज़िट 15 नवंबर, 2020 को सहजानंद टेक्नोलॉजीज़ प्राइवेट लिमिटेड और 3D एक्सीलेंस सेंटर में आयोजित किया गया। इस दौरान प्रतिभागियों ने एडवांस्ड मशीनरी, प्रिसिजन मैन्युफैक्चरिंग तकनीक और 3D प्रिंटिंग के लाइव डेमोंस्ट्रेशन देखे, जिससे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की नई संभावनाओं की बेहतर समझ विकसित हुई।

तीसरा दौरा 19 नवंबर, 2025 को Make3D.in में आयोजित हुआ, जहां सदस्यों को भारतीय डिज़ाइन वाले हाई-प्रिसिजन 3D प्रिंटर्स, रैपिड प्रोटोटाइपिंग प्रक्रियाओं और इंडस्ट्री 4.0 टेक्नोलॉजी के बारे में विस्तार से बताया गया।

चौथा विज़िट 26 नवंबर, 2025 को शकुंत आश्रम और प्रगति ग्लास इंडस्ट्रीज़ में हुआ। शकुंत आश्रम में सदस्यों ने योग अभ्यास का अनुभव किया, जबकि प्रगति ग्लास इंडस्ट्रीज़ में ग्लास प्रोडक्ट्स की उच्च गुणवत्ता निर्माण प्रक्रियाओं को करीब से देखा।

चैंबर के प्रेसिडेंट निखिल मद्रासी ने बताया कि इन इंडस्ट्रियल विज़िट्स का उद्देश्य सदस्यों को आधुनिक तकनीकों और सस्टेनेबल इंडस्ट्रियल प्रथाओं के प्रति जागरूक करना था। उन्होंने कहा कि ऐसे प्रयास उद्यमियों में नवाचार की सोच बढ़ाते हैं, तकनीक अपनाने में आत्मविश्वास लाते हैं और उद्योग जगत में नेटवर्किंग को और मजबूत करते हैं।

चैंबर ने भविष्य में भी इस तरह के ज्ञानवर्धक कार्यक्रमों को जारी रखने की घोषणा की है।