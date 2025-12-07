सूरत : ‘अंजना टेनमेंट’ का उद्घाटन, 416 नए घरों से झुग्गी-मुक्त शहर की दिशा में मजबूत कदम

सूरत। अर्बन डेवलपमेंट ईयर-2025 के तहत सूरत म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने राज्य सरकार की पब्लिक हाउसिंग रीडेवलपमेंट स्कीम-2016 और कंप्यूटराइज्ड ड्रोन प्रोग्राम के तहत तैयार किए गए ‘अंजना टेनमेंट’ का उद्घाटन किया। T.P. स्कीम नंबर 07 (अंजना) के प्लॉट नंबर 98 पर PPP मोड में निर्मित इस प्रोजेक्ट में कुल 416 टेनमेंट्स बनाए गए हैं।

इन टेनमेंट्स में आधुनिक शहरी सुविधाएं प्रदान की गई हैं, जिनमें CC रोड, लिफ्ट, सीवर और वाटर लाइन, स्ट्रीट लाइट, गार्डन, फायर फाइटिंग सिस्टम और व्यापक एरिया डेवलपमेंट शामिल है। इमारत का ढांचा मायवन टेक्नोलॉजी से निर्मित विंड-लाइट अर्थक्वेक-रेसिस्टेंट मोनोलिथिक R.C.C. स्ट्रक्चर के रूप में तैयार किया गया है, जो इसे अधिक मजबूत और टिकाऊ बनाता है।

इसके अलावा, ढाबा एरिया के 50 प्रतिशत हिस्से पर सोलर पैनल लगाए गए हैं, जिससे आम सेवाओं का खर्च कम होगा। साथ ही ग्रे-वॉटर ट्रीटमेंट प्लांट के जरिए पानी की रीसाइक्लिंग भी संभव हो गई है, जो इसे पर्यावरण-अनुकूल प्रोजेक्ट बनाता है।

उद्घाटन कार्यक्रम में मेयर दक्षेश मवानी ने बताया कि प्रधानमंत्री आवास योजना के माध्यम से गरीब और मिडिल क्लास परिवारों को अपना घर मिल रहा है। उन्होंने कहा कि “2005 में सूरत में झुग्गी-झोपड़ी की दर 20 प्रतिशत थी, जो आज घटकर 5 प्रतिशत से भी कम रह गई है। नगर निगम का लक्ष्य सूरत को पूरी तरह झुग्गी-मुक्त शहर बनाना है।”

केंद्रीय मंत्री सी.आर. पाटिल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संकल्प है कि देश का हर नागरिक अपने घर में रहे। उन्होंने बताया कि “अब तक सूरत में 30 हजार से अधिक घर आवंटित किए जा चुके हैं, और आने वाले समय में 50 हजार और घर देने की तैयारी है।”

उन्होंने यह भी कहा कि 7–8 लाख रुपये में मिलने वाले पुराने घरों की कीमत आज 22–23 लाख रुपये हो गई है, जो शहर के तीव्र विकास का प्रमाण है।

उन्होंने सूरत की जल संरक्षण उपलब्धियों का उल्लेख करते हुए बताया कि इस पहल के लिए सूरत को दुनिया में 6वां और गुजरात में पहला स्थान मिला है, साथ ही 2 करोड़ रुपये का पुरस्कार भी प्राप्त हुआ है।

उन्होंने नदी में बहने वाले पानी के संरक्षण को सामाजिक जिम्मेदारी बताते हुए सभी समाजों से जल बचत और संरक्षण के लिए आगे आने की अपील की। अंजना टेनमेंट का शुभारंभ सूरत को आधुनिक, संगठित और झुग्गी-मुक्त शहर बनाने की दिशा में एक और महत्वपूर्ण कदम के रूप में देखा जा रहा है।

इस कार्यक्रम में विधायक संगीता पाटील, उप महापौर डॉ. नरेन्द्र पाटील, स्थायी समिति अध्यक्ष राजन पटेल, स्लम कमिटि के अध्यक्ष विजय चौमाल, शासक पक्ष नेता शशिबेन त्रिपाठी, विभिन्न समितियों के अध्यक्ष सदस्य और वरिष्ठ नगर निगम अधिकारी, लाभार्थी और बड़ी संख्या में नागरिक उपस्थित हुए।