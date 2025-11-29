सूरत : विधायक कुंवरजीभाई हलपति ने मांडवी के सलैया गांव में 23.78 करोड़ रुपये के विकास कार्यों का शिलान्यास किया

मांडवी तालुका के सलैया गांव में विधायक कुंवरजीभाई हलपति ने रोड एंड बिल्डिंग डिपार्टमेंट (पंचायत) द्वारा मंज़ूर 23.78 करोड़ रुपये के विभिन्न विकास कार्यों का शिलान्यास किया। इन कार्यों में कोलीफालिया और टिटोई को जोड़ने वाला महत्वपूर्ण नया पुल भी शामिल है, जो गांवों के बीच संपर्क को और सुविधाजनक बनाएगा।

शिलान्यास समारोह में विधायक कुंवरजीभाई हलपति ने कहा कि “मांडवी में विकास की गति लगातार बढ़ रही है। मेरा संकल्प है कि मांडवी के हर गांव को विकसित और सुंदर बनाया जाए। गुजरात सरकार छोटे से छोटे व्यक्ति के हित में सोचकर कार्य कर रही है। गांव और शहर के लोगों की खुशी व सुविधा के लिए यह सुनिश्चित किया गया है कि विकास के कार्यों की रफ़्तार कभी न रुके।”

उन्होंने आगे कहा कि पुल और सड़कों के निर्माण से ग्रामीणों को आवागमन में बड़ी राहत मिलेगी और शेष कार्यों को भी प्राथमिकता के आधार पर जल्द पूरा किया जाएगा। इस अवसर पर मांडवी तालुका पंचायत के प्रेसिडेंट दिलीपभाई चौधरी, तालुका संगठन के प्रेसिडेंट अनिलभाई चौधरी, APMC के चेयरमैन लल्लूभाई चौधरी, सरपंच एसोसिएशन के प्रेसिडेंट कमलेशभाई चौधरी, तालुका संगठन के जनरल सेक्रेटरी छनाभाई वसावा, अल्पेशभाई पटेल, समेत क्षेत्र के अनेक सरपंच और स्थानीय नागरिक उपस्थित रहे।