सूरत : विद्याभारती हिन्दी विद्यालय व भारतीय मानक ब्यूरो का संयुक्त विज्ञान जागरूकता कार्यक्रम संपन्न

विद्याभारती हिन्दी विद्यालय, सूरत में गुरुवार, 18 दिसंबर 2025 को भारतीय मानक ब्यूरो (BIS) और विद्यालय के संयुक्त तत्वावधान में एक ज्ञानवर्धक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के अंतर्गत “विज्ञान एक जादू” विषय पर वैज्ञानिक प्रदर्शनों के साथ-साथ स्टैंडर्ड राइटिंग प्रतियोगिता के विजेताओं का पुरस्कार वितरण भी किया गया।

कार्यक्रम का संचालन BIS के मेंटर एवं विद्यालय के वरिष्ठ गणित शिक्षक हरिदास मौर्य ने किया। इस अवसर पर उन्होंने समाज में फैले अंधविश्वासों को दूर करने के उद्देश्य से कई वैज्ञानिक ट्रिक्स का प्रदर्शन किया और बताया कि किस प्रकार कुछ ढोंगी लोग विज्ञान आधारित तकनीकों का सहारा लेकर भोले-भाले लोगों को भ्रमित करते हैं। उन्होंने उपलों में स्वतः आग लगने की प्रक्रिया तथा गर्म दूध से संबंधित भ्रांतियों पर भी वैज्ञानिक दृष्टिकोण से जानकारी देते हुए प्रत्यक्ष डेमो प्रस्तुत किया।

इसके अतिरिक्त, कई विद्यार्थियों ने भी अपने-अपने विज्ञान के जादू प्रस्तुत कर दर्शकों को वैज्ञानिक सोच के प्रति जागरूक किया। कार्यक्रम के दौरान विद्यालय के निरीक्षक अशोकभाई चौधरी ने ऊर्जा संरक्षण विषय पर प्रभावशाली वक्तव्य देते हुए विद्यार्थियों को महत्वपूर्ण जानकारी दी।

इस अवसर पर भारतीय मानक ब्यूरो, सूरत के सीनियर डायरेक्टर एवं हेड एस. के. सिंह भी उपस्थित रहे। उन्होंने BIS द्वारा विभिन्न उत्पादों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने की प्रक्रिया के बारे में विस्तार से जानकारी देकर विद्यार्थियों का मार्गदर्शन किया।

कार्यक्रम का शुभारंभ विद्यार्थियों द्वारा प्रस्तुत सुंदर प्रार्थना नृत्य से हुआ। इसके पश्चात मोबाइल के दुष्प्रभावों को रोकने के संदेश के साथ एक प्रेरणादायक नृत्य प्रस्तुति दी गई। कार्यक्रम के समापन पर विद्यालय के आचार्य अर्जुनसिंह परमार ने सभी विद्यार्थियों एवं संबंधित शिक्षकों को सफल और रोचक आयोजन के लिए बधाई एवं शुभकामनाएं दीं।

कार्यक्रम को ज्ञानवर्धक और आकर्षक बनाने में विज्ञान शिक्षक रमेशभाई, श्रीमती जागृतिबेन तथा विद्यालय की प्रार्थना समिति के ध्रुवभाई पटेल का विशेष योगदान रहा। अंत में सभी स्टैंडर्ड क्लब के विद्यार्थियों के लिए नाश्ते की व्यवस्था भी की गई।