लोकतेज WhatsApp channel
फोलो करने यहां क्लिक करें
सूरत

सूरत : बैंक ऑफ़ बड़ौदा को 'द बैंकर' द्वारा बैंक ऑफ़ द ईयर अवार्ड्स 2025 में ‘बेस्ट बैंक इन इंडिया’ का सम्मान

“यह सम्मान हमारी सतत विकास यात्रा की मान्यता है” — MD & CEO डॉ. देबदत्त चांद

On
सूरत : बैंक ऑफ़ बड़ौदा को 'द बैंकर' द्वारा बैंक ऑफ़ द ईयर अवार्ड्स 2025 में ‘बेस्ट बैंक इन इंडिया’ का सम्मान

सूरत। भारत के अग्रणी सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में से एक, बैंक ऑफ़ बड़ौदा को फाइनेंशियल टाइम्स के प्रकाशन 'द बैंकर' पत्रिका द्वारा प्रतिष्ठित बैंक ऑफ़ द ईयर अवार्ड्स 2025 के तहत 'बेस्ट बैंक इन इंडिया' से सम्मानित किया गया है।

यह प्रतिष्ठित पुरस्कार बैंक ऑफ़ बड़ौदा की उत्कृष्टता, नवाचार और बैंकिंग उद्योग में बैंक के उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया गया है। यह बैंक के बेहतर वित्तीय प्रदर्शन, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन को बढ़ावा, बेहतर ग्राहक अनुभव और भारतीय बैंकिंग क्षेत्र में अपनी नेतृत्व क्षमता को सुदृढ़ बनाने हेतु किए जा रहे प्रयासों को रेखांकित करता है।

डॉ. देबदत्त चांद, प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी, बैंक ऑफ़ बड़ौदा ने इस उपलब्धि पर कहा, "बेस्ट बैंक ऑफ़ इंडिया" के रूप में यह सम्मान बैंक ऑफ़ बड़ौदा की सतत् और स्थायित्वपूर्ण व्यवसाय वृद्धिऔर ट्रांसफॉर्मेशन यात्रा को मान्यता प्रदान करता है।

एक सशक्त और प्रगतिशील बैंक के मूल सिद्धांतों को सुदृढ़ करने की हमारी निरंतर प्रतिबद्धता के साथ, यह पुरस्कार दर्शाता है कि हमारे ग्राहकों के भरोसे और हमारे स्टाफ सदस्यों की प्रतिबद्धता के बल पर हम भारत के विकास में सार्थक योगदान देने वाली एक भविष्य के लिए तैयार संस्था बनने की ओर अग्रसर हैं।

बैंक ऑफ़ द ईयर अवार्ड्स के तहत बैंकिंग के विभिन्न क्षेत्रों में असाधारण प्रदर्शन करने वाली विश्व की अग्रणी वित्तीय संस्थानों को सम्मानित किया जाता है।

राष्ट्रीय स्तर के पुरस्कारों के लिए, विजेताओं का चयन वित्तीय कार्य निष्पादन, कार्यनीतिक पहलों, तकनीकी नवाचारों, संवहनीयता से जुड़े कार्यक्रमों और रिटेल एवं कॉर्पोरेट ग्राहकों को दी जाने वाली सेवाओं जैसे कई मापदंडों के आधार पर किया जाता है।

Follow Us On Follow Us on Google NEws
Tags: Surat Bank ofBaroda

Related Posts

सूरत : BMCM में SPSS आधारित रिसर्च मेथडोलॉजी और डेटा एनालिसिस पर एक सप्ताह का FDP सफलतापूर्वक संपन्न

सूरत : BMCM में SPSS आधारित रिसर्च मेथडोलॉजी और डेटा एनालिसिस पर एक सप्ताह का FDP सफलतापूर्वक संपन्न

सूरत : नगर निगम की ई-व्हीकल पॉलिसी से केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी प्रभावित

सूरत : नगर निगम की ई-व्हीकल पॉलिसी से केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी प्रभावित

सूरत : केंद्रीय विद्यालय क्रमांक 3 ओएनजीसी, सूरत में धूमधाम से मनाया गया ग्रैंडपेरेंट्स डे

सूरत : केंद्रीय विद्यालय क्रमांक 3 ओएनजीसी, सूरत में धूमधाम से मनाया गया ग्रैंडपेरेंट्स डे

सूरत : विश्व दिव्यांग दिवस पर अंधजन स्कूल में स्वास्थ्य जांच शिविर

सूरत : विश्व दिव्यांग दिवस पर अंधजन स्कूल में स्वास्थ्य जांच शिविर