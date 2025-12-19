सूरत : सुधांशुजी महाराज के सानिध्य में चार दिवसीय विराट भक्ति सत्संग  25 दिसंबर से

विश्व जागृति मिशन संचालित बालाश्रम (अनाथाश्रम), सूरत मंडल द्वारा लोकविख्यात संत सुधांशुजी महाराज के सानिध्य में चार दिवसीय विराट भक्ति सत्संग का आयोजन आगामी 25 से 28 दिसंबर 2025 तक किया जा रहा है। यह आयोजन रामलीला मैदान, एस.डी. जैन स्कूल के सामने, रिलायंस मॉल के समीप, वेसू, सूरत में संपन्न होगा।

कार्यक्रम की तैयारियों को लेकर बालाश्रम परिसर में एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता धर्माचार्य रामकुमार पाठक ने की। इस अवसर पर विश्व जागृति मिशन सूरत मंडल के प्रमुख गोविंद डांगरा, डॉ. रजनीकांत दवे, मंडल के संरक्षक सुरेश मालानी, पूरणमल सिंगल, अश्विनी अग्रवाल, बंसी जोशी, रामकेवल तिवारी, इंद्रमणि चतुर्वेदी, मंडल के प्रबंधक राजेश ठाकर सहित महाराजजी के दीक्षित शिष्य एवं समिति से जुड़े अनेक गणमान्य लोग उपस्थित रहे।

मंडल प्रमुख गोविंद डांगरा एवं डॉ. रजनीकांत दवे ने बताया कि बैठक में कार्यक्रम की रूपरेखा, व्यवस्थाओं और विभिन्न पहलुओं पर विस्तार से चर्चा की गई। आयोजन को सुचारु रूप से संपन्न कराने के लिए व्यवस्था समिति, आवास समिति, मंच समिति सहित विभिन्न समितियों का गठन किया गया तथा अलग-अलग पदाधिकारियों को उनकी जिम्मेदारियाँ सौंप दी गईं।

उन्होंने बताया कि इस विराट भक्ति सत्संग में सूरत के अलावा वडोदरा, अहमदाबाद, मुंबई, पुणे, धूलिया, दिल्ली, जयपुर सहित देश के विभिन्न शहरों से सुधांशुजी महाराज के शिष्य एवं श्रद्धालु बड़ी संख्या में शामिल होंगे। आयोजन को लेकर श्रद्धालुओं में उत्साह का माहौल है और तैयारियाँ जोरों पर चल रही हैं।