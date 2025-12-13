लोकतेज WhatsApp channel
सूरत

सूरत : चैंबर डेलीगेशन का नई दिल्ली दौरा, नए संसद भवन सहित कई अहम संस्थानों का किया भ्रमण

कैबिनेट मंत्री मनसुखभाई मंडाविया से मुलाकात में सूरत में कॉमनवेल्थ गेम्स आयोजन पर चर्चा, स्पेन के कॉन्सुलेट जनरल से भी हुई बातचीत

सूरत। दक्षिण गुजरात चैंबर ऑफ़ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के सदस्यों के एक डेलीगेशन ने हाल ही में 4 दिसंबर, 2025 को नई दिल्ली में भारतीय लोकतंत्र के पवित्र मंदिर, नए संसद भवन का दौरा किया।

यह दौरा चैंबर के मानद मंत्री  बिजल जरीवाला, ऑल एग्ज़िबिशन के चेयरमैन किरण ठुमर और इंडस्ट्रियल टूर कमेटी के चेयरमैन अरविंद बाबावाला की देखरेख में आयोजित किया गया। इस दौरे में सूरत के सांसद  मुकेशभाई दलाल का विशेष सहयोग और मार्गदर्शन रहा।

पार्लियामेंट हाउस के भ्रमण के दौरान चैंबर डेलीगेशन ने सूरत के सांसद मुकेशभाई दलाल और प्रसिद्ध हीरा उद्योगपति एवं राज्यसभा सांसद  गोविंदभाई ढोलकिया से भी मुलाकात की।

इस अवसर पर सदस्यों को कानून निर्माण की प्रक्रिया, संसद में होने वाली चर्चाओं, प्रश्नोत्तर काल और विभिन्न संसदीय समितियों के कार्यों के बारे में विस्तार से जानकारी मिली। इससे चैंबर सदस्यों को देश की लोकतांत्रिक प्रक्रिया को नज़दीक से समझने का अवसर प्राप्त हुआ।

चैंबर ऑफ कॉमर्स के प्रेसिडेंट निखिल मद्रासी ने कहा कि इस तरह के अध्ययन दौरे इंडस्ट्री और पॉलिसी मेकिंग प्रोसेस के बीच बेहतर समझ विकसित करने में सहायक होते हैं। इससे उद्योग जगत को यह जानने का मौका मिलता है कि नीतिगत फैसलों का व्यापार और आर्थिक विकास पर किस तरह प्रभाव पड़ता है।

डेलीगेशन ने कैबिनेट मंत्री  मनसुखभाई मंडाविया से उनके निवास पर मुलाकात की। बैठक के दौरान सूरत में भविष्य में कॉमनवेल्थ गेम्स के कुछ खेलों के आयोजन की संभावना पर सकारात्मक चर्चा हुई।

इसके साथ ही मंत्री ने युवाओं और स्टार्टअप्स के लिए सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं की जानकारी दी। चैंबर की ओर से माननीय मंत्री को लेबर कॉन्क्लेव में शामिल होने का आमंत्रण भी दिया गया।

चैंबर डेलीगेशन ने स्पेन के कॉन्सुलेट जनरल, हिज एक्सेलेंसी जुआन एंटोनियो मार्च से भी मुलाकात की। इस बैठक में इंटरनेशनल ट्रेड, एक्सपोर्ट-इम्पोर्ट के अवसर, आपसी सहयोग और औद्योगिक विकास से जुड़े मुद्दों पर विस्तृत चर्चा हुई। इससे सूरत और दक्षिण गुजरात के उद्योगपतियों के लिए नए वैश्विक व्यापार अवसर खुलने की संभावनाएं बनी हैं।

डेलीगेशन ने प्रधानमंत्री संग्रहालय और विश्वविख्यात अक्षरधाम मंदिर का भी भ्रमण किया। इसके अलावा, यशोभूमि में आयोजित पेपर X 2025 एग्ज़िबिशन का दौरा किया, जहाँ पेपर इंडस्ट्री से जुड़े निर्माताओं और मशीनरी सप्लायर्स ने नई टेक्नोलॉजी, प्रोडक्टिविटी बढ़ाने वाले उपकरण और पर्यावरण-अनुकूल पेपर सॉल्यूशंस प्रदर्शित किए।

चैंबर सदस्यों ने इंडस्ट्री के मौजूदा ट्रेंड, मार्केट डिमांड, कच्चे माल की उपलब्धता और एक्सपोर्ट के अवसरों के बारे में भी विस्तार से जानकारी प्राप्त की।

